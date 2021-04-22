Плодотворный день Национального театра танца

20 апреля состоялась рабочая поездка директора национального театра танца РС(Я) им. С.А.Зверева — Кыыл Уола Александра Ивановича АЛЕКСЕЕВА, заместителя директора Николая Николаевича ГУЛЯЕВА, артистов оркестра Анны Ивановны и Афанасия Афанасьевича ТОМСКИХ и Веры Ивановны ГРИГОРЬЕВОЙ в с. Бердигестях Горного улуса.

В этом селе находится один из самых важных подразделений театра – мастерская по изготовлению и реставрации музыкальных инструментов им. Марии и Василия Мохначевских, которая имеет богатую историю. За 26 лет работы мастерская изготовила более тысячи музыкальных инструментов. Была проделана масштабная работа по поиску, изучению истории древнейших инструментов, технологии их изготовления. В 2002 г. продукция мастерской удостоена диплома «Лучшие товары Якутии», и в том же году она стала лауреатом и золотым медалистом программы «100 лучших товаров России». В 2004 г. мастерство якутских умельцев высоко оценило международное жюри, вручившее им в ходе программы «Золотая галактика» (Вашингтон, США) золотую медаль. На прошедшем в Риме заседании Клуба лидеров торговли Республиканская мастерская была удостоена международной награды «За качество». Предприятие стало лауреатом республиканского фестиваля народного творчества «Сверкай алмазами, Победа!», посвящённого 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сегодня инструменты мастерской можно встретить практически во всех улусах республики. Сегодня на фестивалях, концертах, спектаклях, инсценированных представлениях в Якутии и за её пределами всё чаще звучат чарующие звуки якутских национальных инструментов.

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Заведующим мастерской является Петр Степанович Пахомов — мастер, работающий с 1996 г. в течение 25 лет, имеющий колоссальный опыт работы в этом направлении. Рабочую планерку провел Александр Иванович, который выступил с отчетом о проделанной работе театра, о выполнении госзадания мастерской за 2020 и за первый квартал 2021 года. Выслушали выступления Петра Степановича, мастеров, обсудили о проведении капитального ремонта мастерской. Заказы на изготовление музыкальных инструментов поступают со многих улусов республики: дошкольных и школьных учреждений, домов культуры, коллективов художественной самодеятельности. Мастера довольны бесперебойным обеспечением материалов для изготовления музыкальных инструментов и своевременной доставкой заказов по улусам. Мастера Петр Пахомов, Александр Сметанин, Прокопий Семенов и Николай Данилов являются мастерами народно-художественного творчества Якутии и вносят значительную лепту в развитии якутского национального инструментария.

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Во второй половине дня Александр Иванович был на приеме у начальника Управления культуры Горного улуса Тамары Николаевны Кесаревой. Состоялся деловой разговор об участии коллектива театра на XXI Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары». Театр примет участие на церемонии открытия и закрытия Спартакиады, представит музыкально-хореографический спектакль «Манчаары» и участие ансамбля якутских инструментов «Кыл Саха» при оркестре национальных инструментов (рук. Анна Томская). Также обсудили размещение артистов – участников на время Спартакиады и вопрос проведения репетиций выходцев — студентов из Горного улуса в балетном зале театра танца.

Артисты оркестра Анна Ивановна с коллегой Верой Ивановной побывали с мастер-классом в Бердигестяхской ДШИ. Они провели четырехчасовой мастер-класс, ознакомили с якутскими музыкальными инструментами, посадкой и постановкой рук, ведением чаачара, выучили мотивы «Дьиэрэтии», «Оһуохай», «Саас буолаҕа», «Кыталык», «Кыталык» (Стерх), упражнения на кылыһах. Ученики проявили усердие и настойчивость, за один день, впервые выучили с нуля все эти мелодии. Сборник «Кылыһах кырыымпа» Анны Томской и Мариам Шамаевой, увидевший свет в прошлый четверг, очень помог в разучивании нового материала. Пока проходил мастер-класс преподаватель по классу баяна народного отделения Зоя Семеновна Корнилова с Афанасием Афанасиевичем разобрали и поработали над партитурой оркестровых партий.

Зоя Семеновна:

«Для меня отрадна помощь столь профессиональных людей, ценителей якутской национальной музыки. На одном дыхании, окунувшись в работу в переложении и обработке произведений с Афанасием Томским, были намечены основные музыкальные тенденции к «Играм Манчаары». Я очень благодарна «Кыл Саха» за помощь в содействии составления репертуара. Я была окрылена поддержкой Анны Томской в написании и указании основных принципов инструментовки жанров на народных инструментах».

Директор Бердигестяхской ДШИ Туйаары Прокопьевны Ксенофонтовой:

«20 апреля артисты оркестра Анна Ивановна Томская и Вера Ивановна Григорьева из известного ансамбля «Кыл Саха» провели мастер-класс по игре на кыл кылыһах на очень высоком уровне. Большим подспорьем стала новая книга Анны Томской «Кылыһах кырыымпа”. Преподаватели ДШИ за короткое время выучили мотивы известных якутских песен, за что выражаю большую благодарность профессионалам с большой буквы Анне Ивановне и Вере Ивановне и в дальнейшем изъявляю большое желание продолжить обучение на этом инструменте”.

Вот такой плодотворный, интересный, насыщенный, богатый на мероприятия, прошел еще один рабочий день Национального театра танца.