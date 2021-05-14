Мигранты дошли до Усть-Янского района

В рамках межрегионального сотрудничества между Республикой Саха (Якутия) и Магаданской областью на остров Завьялова в Охотском море (50 км от г. Магадан) было завезено две партии молодых овцебыков из о. Большой Бегичев (Анабарский улус). Первых животных совместными усилиями отловили и выпустили в 2018 году, вторую партию – в 2020-м.

Заинтересованность якутских специалистов в проекте объясняется возможностью мониторинга арктического животного в несвойственных для него горных условиях таежной зоны. Этот опыт будет полезен при расселении вида в тундровом поясе хребтов Верхоянского, Черского и Момского.

Животные на о. Завьялова успешно приживаются. Климатические условия острова и обеспеченность естественными кормами благоприятны для вселенцев. Некоторый урон первым животным был нанесен медведями острова. В настоящее время особи разных партий объединились, старшие овцебыки взяли под свою опеку младших.

От магаданских специалистов получена радостная весть – 9 мая появился первый теленок в истории о. Завьялова. Это первый коренной овцебык острова. Конечно же он получил кличку «Победа».

Обычно овцебыки приступают к спариванию на третьем году жизни, а этот теленок плод любви двухгодовалых родителей – еще одно свидетельство успешности совместного проекта.

Еще одна приятная новость получена из Усть-Янского улуса. Жителю с.Усть-Янск Станиславу Слепцову удалось сфотографировать группу овцебыков с телятами 2020 и 2021 годов рождения в дельте р. Яна.

В Усть-Янский район овцебыки не завозились и, следовательно, эти животные попали сюда в результате естественного расселения. В целях ускорения процесса заселения этого ценного животного тундровой зоны республики необходим завоз очередных партий овцебыка в Нижнеколымский и Усть-Янский районы.