Пленэр художника в Якутии при минус 40 градусов

Художница Катя Суржанинова рассказала о том, как попробовала писать этюды почти в -40.

«Это как вызов самой себе. В такие моменты я ощущаю себя живой. Несмотря на то, что нравится больше писать портреты, в выездах на пленэр отдыхает мозг, а тело получает встряску. Когда забываешь всякие манеры, мелочи тебя сковывающие и растворяешься в этом пространстве момента. По высадке на реку, очень быстро замерзли краски, за ними телефон, а потом и мои руки. Из-за замерзшего телефона не смогла связаться со своим водителем. Температура неумолимо близится к отметке -40°С, а для работы в таких условиях необходимо все учитывать. Не удалось добиться тех цветов и контрастов, какие нужны были, и пока в глазах свеж образ пейзажа, дорабатываю его дома», тгк Yakutsk News