26.11.2022
17:22
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Якутия

Пленэр художника в Якутии при минус 40 градусов

Художница Катя Суржанинова рассказала о том, как попробовала писать этюды почти в -40.
«Это как вызов самой себе. В такие моменты я ощущаю себя живой. Несмотря на то, что нравится больше писать портреты, в выездах на пленэр отдыхает мозг, а тело получает встряску. Когда забываешь всякие манеры, мелочи тебя сковывающие и растворяешься в этом пространстве момента. По высадке на реку, очень быстро замерзли краски, за ними телефон, а потом и мои руки. Из-за замерзшего телефона не смогла связаться со своим водителем. Температура неумолимо близится к отметке -40°С, а для работы в таких условиях необходимо все учитывать. Не удалось добиться тех цветов и контрастов, какие нужны были, и пока в глазах свеж образ пейзажа, дорабатываю его дома», тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News

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