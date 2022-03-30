Пленарное заседание Общественной палаты проходят в Нюрбе

В последние дни марта в городе Нюрба общественники прибыли на выездное Пленарное заседание Общественной палаты Якутии и Гражданских выходных вилюйской группы улусов.

Организаторами масштабных мероприятий, собравших участников с близлежащих улусов и города Якутска, стали Общественная палата Якутии и Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я).

В работе Пленарного заседания и Гражданских выходных в вилюйской группе улусов принимают участие министр по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) Пётр Шамаев, председатель Общественной палаты РС(Я) Николай Бугаев, председатель ЯРОО ВОД «Волонтеры Победы» Алгыс Петров, контент -редактор службы СММ «Сахамедиа» Людмила Саввина, доктор медицинских наук Роза Васильева, фермеры — владельцы крестьянских хозяйств Сергей Латышев, Егор Иванов, общественники и другие.

Первая площадка объединила представителей школы и средних общеобразовательных заведений и вузов. Она называется «Перспективы и возможности для молодежи: инструменты для реализации». Юноши и девушки напрямую пообщались с министром по делам молодежи и социальным коммуникациям Петром Шамаевым, задали ему вопросы и получили ответы и теплые напутствия.

На второй площадке собрались представительницы прекрасного пола. Дискуссия прошла на тему «Женщины за интеллектуальное развитие и сохранение здоровой семьи и общества». Ее открыли в онлайн-формате председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, директор по стратегическому развитию Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталья Кравченко и известная российская певица, исполнительница романсов Нина Шацкая.

Третья площадка собрала представителей сильного пола под лозунгом «Роль отца, мужчины в общественной жизни». Первыми выступили и задали энергичный тон члены Общественной палаты Сергей Сюльский, Сергей Расторгуев, Вячеслав Литавин, Гаврил Чемоханов. Подняла вопросы взаимоотношений в семье и оживление в зале психолог Надежда Васильева, которая обладает большим багажом знаний в семейной психологи.

И четвёртая площадка объединила в актовом зале администрации Нюрбинского района представителей общественных организаций. Ее тема: «Господдержка социально ориентированных некоммерческих организаций». Тем, кто хочет воплощать свои идеи в практику, подробно рассказали специалисты в этой области. Они провели как теоретические и практические занятия, так и индивидуальные очные консультации НКО и ТОС. Рассказали методику подачи заявок на гранты, как правильно оформить проект, реализовать его и, что тоже немаловажно, грамотно по нему отчитаться.