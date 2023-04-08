Племянник якутского 3D дизайнера выпустил ролик по игре CS 2

Племянник известного 3D дизайнера Феоктиста Алексеева – Designbyfeo сделал ролик к выходу глобального обновления Counter-Strike 2. Также 22-летний Сергей Овчинников приурочил свою работу ко Дню российской анимации, сообщает тгк Yakutsk News

Сергей – 3dazzle учится на финансиста в Санкт-Петербурге, но хочет пойти по стопам своего талантливого дяди Феоктиста.

– Я видел становление дяди как дизайнера и аниматора. Можно сказать, это он вдохновил меня заняться творчеством. Я не рисую, но учусь анимировать примерно год. Пока у меня был один заказ. Будем смотреть, что получится, – рассказал Сергей Овчинников.

В ролике можно увидеть эволюцию компьютерной игры. Но так как обновление Counter-Strike 2 еще не вышло, Сергей придумал образы спецназовца и террориста, которые можно увидеть в финальном шоте.