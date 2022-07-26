Платный туалет на паромах оказался незаконным

Минтранс республики заявил, что организация платного туалета на паромах «Якутск — Нижний Бестях» не является правомерным.

ЦУР Якутии зафиксировал возмущения якутянина в соцсетях по поводу платного туалета на паромах «Якутск — Нижний Бестях».

«На пароме сейчас требуют 30 рублей за туалет. Тем не менее за проезд платим по 700 рублей. Сколько живу и езжу — впервые такое встречаю», — говорилось в сообщении.

ЦУР перенаправил сообщение в министерство транспорта республики. Там ответили, что «проведены работы с руководством перевозчиков по допуску граждан в гальюны».

«Платный туалет не является правомерным. Паромы оборудованы соответствующими помещениями и граждан обязаны туда пропускать бесплатно», — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что конструкция паромов от ЛОРП (СК-2016, СК-2022) не предусматривает туалет для граждан, и экипаж решил пропускать пассажиров в свой гальюн за дополнительную плату. Однако перевозчик обязался переоборудовать паром и сделать бесплатные туалеты для пассажиров.

