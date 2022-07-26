26.07.2022
19:14
156

Якутск

Платный туалет на паромах оказался незаконным

SakhaLife.ru.

Минтранс республики заявил, что организация платного туалета на паромах «Якутск — Нижний Бестях» не является правомерным. 
ЦУР Якутии зафиксировал возмущения якутянина в соцсетях по поводу платного туалета на паромах «Якутск — Нижний Бестях».
«На пароме сейчас требуют 30 рублей за туалет. Тем не менее за проезд платим по 700 рублей. Сколько живу и езжу — впервые такое встречаю», — говорилось в сообщении. 
ЦУР перенаправил сообщение в министерство транспорта республики. Там ответили, что «проведены работы с руководством перевозчиков по допуску граждан в гальюны». 
«Платный туалет не является правомерным. Паромы оборудованы соответствующими помещениями и граждан обязаны туда пропускать бесплатно», — отметили в министерстве. 
В ведомстве добавили, что конструкция паромов от ЛОРП (СК-2016, СК-2022) не предусматривает туалет для граждан, и экипаж решил пропускать пассажиров в свой гальюн за дополнительную плату. Однако перевозчик обязался переоборудовать паром и сделать бесплатные туалеты для пассажиров. 

Фото: Соцсети
Источник: ЦУР Якутии tsur14

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх