Платить онлайн — доступно и безопасно!

Теплоэнергосервис (дочернее предприятие Якутскэнерго, группы РусГидро) в целях безопасности настоятельно рекомендует своим клиентам пользоваться дистанционными сервисами для оплаты коммунальных услуг.

Дистанционные сервисыпозволяют, не выходя из дома, оплачивать коммунальные услуги. Передавать показания счетчиков, задавать вопросы и получать консультации специалистов Теплоэнергосервиса можно по телефонной связи: Алданский филиал 8(41145)30014, Вилюйский филиал 8(41136)73815, Оймяконский филиал 8(41154)22319, Усть-Майский филиал 8(41141)43254, Усть-Янский филиал 8 (41166)28551, Охотский филиал 8(42141)91247.

«Мы призываем молодых людей помочь своим родным старшего поколения освоить дистанционные способы оплаты коммунальных услуг. Это поможет не только обезопасить ваших близких, но и провести с ними время, а это самое ценное, что у нас есть», — прокомментировал генеральный директор АО «Теплоэнергосервис» Максим Трофимов.

Оплатить потребленные жилищно-коммунальные услуги Теплоэнергосервиса можно привычными способами:

Через ПАО «Сбербанк России» (мобильное приложение, личный кабинет). Для удобства доступна оплата по QR-коду с помощью мобильного телефона:

шаг 1. Приложение Сбербанк-онлайн;

шаг 2. В меню выберите вкладку «ПЛАТЕЖИ», зайдите в пункт «Оплата по QR и штрихкоду»;

шаг 3. Считайте QR-КОД на Вашей квитанции. Проверьте реквизиты (адрес, сумму платежа). Подтвердите платеж.

С 2020 года оплата коммунальных услуг без комиссии стала проще и быстрее благодаря мобильному приложению — «Квартплата+» или Платежному кабинету (pay.kvartplata.ru) системы «Город».

Приложение «Квартплата+» доступно для бесплатного скачивания в магазинах приложений Google Play, App Store. Мобильный сервис «Квартплата+» доступен как для зарегистрированных пользователей платежного кабинета системы «Город» Pay.kvartplata.ru, так и для новых пользователей, прошедших быструю регистрацию по номеру мобильного телефона. Для оплаты достаточно произвести поиск по Адресу или лицевому счету, выбрав «Теплоэнергосервис» в разделе «Вода и отопление». Среди возможностей мобильного сервиса: просмотр начислений и задолженностей по услугам, история оплат и архив квитанций, добавление нескольких карт для расчета. Поиск услуги ведется по различным параметрам: по адресу, ИНН или наименованию поставщика либо по названию услуги. Расчет осуществляется по картам Visa, Mastercard, «Мир» любого банка РФ.