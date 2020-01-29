Платить или не платить долг за капитальный ремонт за прежнего собственника?

Поскольку квартира — это часть многоквартирного жилого дома, то собственник квартиры одновременно является и собственником общего имущества этого дома. Собственность же — это не только право, но и бремя: собственник должен нести расходы на содержание своего имущества, его ремонт и т.п. Эти расходы распределяются между всеми собственниками отдельных помещений (не только жилых, но и нежилых) пропорционально площадям принадлежащих им помещений.

Таким образом, перекладывать долги по взносам на капремонт на других собственников незаконно. Более того, накопленные прежним собственником долги по взносам на капитальный ремонт общего имущества дома переходят к новому собственнику (ч. 3 ст. 158 ЖК РФ). Это один из немногих видов долгов, которые следуют за собственностью и обременяют покупателя так же, как они ранее обременяли продавца.

Чтобы не приобретать квартиру вместе с долгами, необходимо перед ее покупкой убедиться, что все платежи за капитальный ремонт прежним собственником внесены:

— попросить квитанции об оплате у продавца;

— попросить у продавца справку об отсутствии задолженности перед Фондом капитального ремонта РС (Я).