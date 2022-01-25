Плати за ЖКУ, не выходя из дома!

Через какие онлайн-сервисы ЯПК «Платежи» вы можете внести показания приборов учета и оплатить за ЖКУ онлайн не выходя из дома, без очередей.

В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях недопущения массового скопления людей, Якутская процессинговая компания «Платежи», рекомендует передавать показания приборов учета и оплачивать жилищно-коммунальные услуги быстро и удобно через доступные онлайн-сервисы:

Портал «Государственные и муниципальные услуги РС(Я)»

e-yakutia.ru.

На портале можно вести учет по нескольким домовладениям, видеть свои начисления, вводить приборы учета, просматривать архив показаний и историю платежей, а также скачать платежный документ.

Внести оплату можно любой банковской картой, любого банка. Чек об оплате приходит вам на электронную почту, ранее указанную при регистрации на портале.

2. Мобильное приложение «Квартплата+».

Приложение бесплатное, можно скачать через GooglePlay или AppStore. Регистрация проходит по номеру телефона.

В данном приложении не обязательно знать свой лицевой счет, достаточно ввести адрес своего домовладения, где подтянутся все ваши начисления. Можно вести учет по нескольким адресам, вводить приборы учета, просматривать предыдущие показания счетчиков и историю платежей.

Внести оплату можно любой банковской картой, любого банка. Квитанцию об оплате можете получить в разделе «История».

3. Платежный кабинет ЯПК «Платежи» platezhi—online.ru.

В «Платежном кабинете», регистрация проходит по номеру телефона. Аналогично, как и в приложении «Квартплата+», не обязательно знать лицевой счет своего домовладения. Достаточно ввести свой адрес для оплаты. Так же можете вводить приборы учета, просматривать предыдущие показания счетчиков и историю платежей.

Внести оплату можно любой банковской картой, любого банка. Квитанцию об оплате можете получить в разделе «История оплат».

Оплатить можно и через банковских партнеров ЯПК «Платежи»:

— Мобильное приложение ПАО «Сбербанк».

— Мобильное приложение АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

— Мобильное приложение ПАО «ВТБ банк» и другие банки.

Тел.: 8(4112) 40-20-32,

э/п.: platezhi.yakutsk@inbox.ru,

инстаграм: @ypk_platezhi