Платежная система «Мир» будет развивать Карту жителя Якутии

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие действующего в регионе проекта единого цифрового сервиса жителя Якутии – Карты жителя.

С прошлого года, с момента старта проекта, Карту жителя Якутии выпускает опорный региональный банк – «Алмазэргиэнбанк» – на базе кобейджинговой банковской карты «Мир» – JCB. На сегодняшний день выдано более 60 тысяч таких карт. После ухода с российского рынка японской платежной системы началась подготовка к выдаче карт только на национальной платежной системе «Мир».

«Популярность универсальной карты «Моя Якутия» в республике продолжает расти. Свыше 60 тысяч выпущенных карт – это результаты работы только за первое полугодие с момента старта проекта, – отметил глава Якутии Айсен Николаев. – Подписанное сегодня соглашение мы в республике расцениваем как шаг, направленный на укрепление сотрудничества с платежной системой «Мир», которая становится все более востребованной как в России, так и по всему миру. В этом партнерстве мы сможем развивать возможности Карты жителя региона с применением современных информационных технологий и внедрением новых цифровых решений – на благо якутян».

На данный момент по Карте жителя Якутии предоставляются кешбэк, скидки и бонусы в республиканских магазинах. Этим предложением могут воспользоваться все держатели крат. Кроме того, льготные категории граждан получают на Карту жителя социальные выплаты, включая региональные, а также могут воспользоваться льготным проездом во всем общественном транспорте Республики. Кроме того, держателям карты доступна возможность приобретения субсидированных авиабилетов с учетом региональных льгот.

Справка

Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система. Участниками платежной системы «Мир» являются более 260 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются эмиссией карт «Мир». Выдано свыше 129 млн карт. Держатели карт «Мир» могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк до 20% за оплату покупок у ряда партнеров и др.

Официальный сайт ПС «Мир» www.mironline.ru