Пластиковую тару могут запретить: под ударом алкоголь, соки и вода

В России могут запретить производство и продажу крепкого алкоголя в пластиковой таре. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой РФ 15 февраля.

В Совете Федерации предложили установить штраф за производство и продажу алкогольной продукции с содержанием более 28% этилового спирта в пластиковой таре, сообщают «Известия». Отмечается, что исключением станет тара не более 50 мл и импортный алкоголь.

Авторы законопроекта предлагают наказывать должностных лиц штрафом от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов, нарушающих закон. Юридических лиц предлагается штрафовать на суммы от 300 до 500 тысяч рублей также с конфискацией.

Также прозвучало мнение, что необходимо запретить не только алкоголь в пластике, а еще соки и воду, потому что это очень вредно для здоровья граждан.

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что необходимо запретить использование пластиковой тары для пищевых продуктов и напитков.

Кабмин РФ уже готовит поправки о запрете использования цветного пластика, пластиковых соломинок и одноразовой посуды.