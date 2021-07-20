Пластические операции, от которых лучше отказаться

Каковы основные антитренды сегодняшнего дня, рассказывает пластический хирург Павел Голованёв.

Установка биополимерного геля

С его помощью увеличивали губы. Этот материал синтетического происхождения дает стойкий результат, так как он не разрушается в организме и остается на месте ровно в тех количествах, в которых его установили. И многих пациенток этот факт очень радовал, так как давал те самые «губы уточкой» надолго. Однако после его использования могли возникать проблемы вплоть до операции. Похожая ситуация возникала при использовании некоторых филлеров в скуловой зоне. Все это привело к тому, что во многих странах эти материалы в применении к пластике на законодательном уровне были запрещены. Россия не вошла в список этих государств.

Для увеличения губ сегодня активно используются инъекции гиалуроновой кислоты: она совместима с тканями организма, распадается со временем и легко выводится из организма. При этом губы имеют более естественный вид. А бонус — увлажняющее свойство этой кислоты.

Глобальное увеличение груди

Маммопластика входит в топ-5 самых популярных коррекций. Сегодня уже не модно выглядеть так, как Памела Андерсон в середине 2000-х. Иными словами, делать нарочито большую и выглядящую искусственно грудь не стоит. Самая частая просьба от женщин — грудь 2-3 размера, причем выполненная таким образом, чтобы окружающие считали ее натуральной. В прошлое ушли огромные имплантаты круглой формы, сейчас им на смену пришли аккуратные, каплевидной формы эндопротезы.

Этот тренд активно поддержала и сама звезда «Спасателей Малибу», избавившись от тяжелой ноши. Подобный сверхпышный бюст дает большую нагрузку на спину и может вредить самим тканям молочных желез.

Операции подтяжки лица с большими разрезами

Пластическая операция, как и любое другое хирургическое вмешательство, требует особого периода восстановления. В основном он длится от двух недель до месяца, в некоторых случаях полная реабилитация наступает через 2-3 месяца. Чтобы сократить этот период и сделать его более комфортным для пациента, ученые разрабатывают методики, которые являются малотравматичными. Сюда можно отнести и круговую подтяжку лица, которая сегодня поводится эндоскопическим методом, через небольшие проколы в области лба, и липосакции при помощи ультразвука, такие как процедура Vaser.

«Чужое» лицо

Сегодня все реже пациенты приходят к специалистам по пластической хирургии с запросом о переделке их внешности под какую-то знаменитость. Конечно, кто-то до сих пор хочет себе нос или губы «как у Джоли». Но тренд на естественность и индивидуальность проявляется все ярче: пациенты хотят подчеркнуть свою красоту и сохранить молодость, а не носить чужую маску, ведь это удовольствие сомнительное. В погоне за контуром лица все реже женщины просят удалить комки Биша. Многие понимают, что их данные природой округлые щечки с ямочками смотрятся намного очаровательнее высоких графичных скул.

И эта тенденция не может не радовать, ведь красота кроется в индивидуальности.

https://aif.ru/health/secrets/botoks_na_svalku_plasticheskie_operacii_ot_kotoryh_luchshe_otkazatsya