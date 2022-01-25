25.01.2022
20:28
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Медицина

Плановый прием не приостановлен — Минздрав Якутии

Министр здравоохранения республики Лена АФАНАСЬЕВА сообщила, что столичные медучреждения не прекратили оказание специализированной помощи гражданам, передает телеканал «Якутия 24».

«Плановый прием не приостановлен, доступность медицинской помощи не нарушена, только перераспределена», – сказала она.

Медицинские организации будут направлять к узким специалистам по профилю «Офтальмология» в республиканскую офтальмологическую клиническую больницу, «Онкология» – в республиканский Онкодиспансер.

Также по профилю «Кардиология» и «Специализированный педиатрический прием» будут направляться в РБ№1-Национальный центр медицины.

В региональном Минздраве подчеркнули, что медпомощь будет оказана всем пациентам.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутия 24
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