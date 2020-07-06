Плановый прием больницах столицы возможен с 15 июля

Жителям Якутии рекомендуется не толкаться в очередях, периодически возникающих в общественных местах и различных учреждениях республики. Как заявил глава региона Айсен Николаев в ходе ежедневного брифинга о противодействии распространению коронавируса, к ответственности будут привлекать руководителей учреждений, допустивших скопление.

«К сожалению, у нас порой бывает так, что и в общественных местах и в учреждениях создаются скопления людей. Здесь, конечно, нужно призывать к ответственности администрацию этих учреждений. Однако и самим людям нужно понимать, что толкаться в этих очередях не нужно. Это опасно для вашего здоровья», – сказал Айсен Николаев.

Глава отметил, что плановый прием пациентов больницах Якутска может возобновиться при введении третьего этапа снятия ограничительных мер. Если положительная динамика по снижению новых случаев заражения сохранится, то этого можно ожидать с 15 июля. В районах Якутии плановый прием больных уже ведется.