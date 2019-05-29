Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 29 мая

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 29 мая.
ЦРЭС
— отключение электроэнергии:
09.30-14.00 — Маганский тракт, 6-9 км;
09.00-12.00 – Три Сосны, 60-120, пер. Базовый, Хатын-Юряхское шоссе, 9-9/7, Борисовка-3, Вилюйский тракт, 4-6 км; Лермонтова, 121-178, Якова Потапова, 27/1;
09.30-16.00 – Сергеляхское шоссе, 6-8 км;
14.00-15.00 – Сергеляхское шоссе, 12-13 км, Борисовка-1, д. 1-25;
09.00-17.00 – Покровский тракт, 7 км, переулок Охотников, Дежнева, 50-70, Бабушкина, 9-11/2, Пригородный частично, Сергеляхская, 10-12, Ойунского, 36-39, Лермонтова, 90-115, Белое озеро, Тэкки Одулока.
ЯТЭЦ
— отключение холодной воды:
09.00-13.00 – Орджоникидзе, 46-46/1, квартал 59.
АО «Теплоэнергия»
— отключение горячей воды:
09.30-11.30 – все потребители.
АО «Сахатранснефтегаз»
— снижение давления подачи газа:
09.00-12.00 – 1 жилой дом в районе Сайсары;
13.00-17.00 – Чкалова, 11.