Плановые отключения воды, света и газа в Якутске

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 24 октября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 – 12.00 – ул. Кржижановского, 12-63, ул. 1-я Даркылахская, 1-48. 09.00 – 17.00 – ул. Бекетова, 33-87, ул. Винокурова, 79, Сергеляхское шоссе, 11 км, ул. Кустук, 59, 79. 09.30 – 12.00 – ул. 50 лет Советской Армии, 51-118, ул. Огородников, 1-30, ул. Очиченко, 43, ул. Усть-Мархинка, 1-35, Як. колледж тех. Дизайна, СОТЫ Промышленного округа, пер. Энергетиков, 2а, 1, 2 База. 13.30 – 14.30 — СОТЫ: «Сардана», «Кустук», «Наука», «ДСК», «Быйан», квартал Наука, 9/6, 19-56, ул. Лонгинова, 91, 86, ул. Мерзлотная, 32, пер. Чэчир, ул. Гимеинская, 63, 38. ЯТЭЦ — отключение горячего водоснабжения: 09.00 – 15.00 – ул. Кирова, 21, 21а, 21б, 21в, 21/1, 19/3, 19/4, 19/1, 19/2, 19, 17/4, 17/3, 17/1, 15, ул. Орджоникидзе, 44г, 44. 09.00 – 16.00 – ул. П. Алексеева, 81/1, ул. Стадухина, 81, 81/5, 81/8, 81/9, 83/2, 73/1, 83/3, 81к3, 81к4, 81/1, 81/6, 81/2, 81/5, 81/9а, ул. Ф. Кона, 1А, 3/1, 32/1, 55, 55а, 77, ул. Курашова, 91/3. 09.30 – 12.00 — 202-й мкр. кор. 3, 18, 18/1, 18/2, 19, 19/1. — отключение холодного водоснабжения: 09.00 – 12.00 – ул. Авиационная, 17а, 11а, 13, ул. Бестужева-Марлинского, 64/1, 67/5, 67/3, 67, 57, 59, 95, 95б, 95в, 99. АО «Теплоэнергия» — отключение холодного водоснабжения: 10.00 – 12.00 — ул. Н-Карьерная, 10, 12, 17, 21, 23, ул. Винокурова, 21, ул. Лонгинова, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 28, 29, 29/2, 29/3, 31, 31/1, 31/3, 34, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 40/2, 40/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, ул. Чайковского, 26/2, 28, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 – 12.30 – Строительный округ: 5 ч/домов. 08.30 – 15.00 — ГРПШ — 56, 116, кот. Связь эксперт. 13.30 – 16.30 — ул. Ломоносова, 47 кот. Якутрембыттехника, ул. Ломоносова, 45 кот. ИП Кондратьев, ул. Октябрьская ООО «Гурман», ул. Ломоносова, 45 ТД «Аист», ул. Октябрьская, 20/1а ООО «Белый лотос».

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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