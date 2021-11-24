Плановые отключения энергоресурсов в Якутске

К сведению горожан: плановые отключения энергоресурсов в Якутске 24 ноября Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 24 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение горячей воды: 09.00 — 12.00 – ул. Губина 37, 39, ул. Чиряева 5/1; — отключение теплоснабжения: 09.30 — 11.00 – ул. 50 лет Советской Армии 32, 34, 36, частный сектор; ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 — 12.00 – мкр. Марха (частично), ул. Лобановка, 1 — 3 Набережная, СОТ «Огородник», «Заимка», ул. Можайского 48 — 79, ул. Московская, Вилюйский переулок 1 — 20, ул. Лермонтова 70 — 78, ул. Петровского 46 — 48; 09.00 — 17.00 – Сергеляхское шоссе 10, 11, 4 км., пер. Хоринский, ул. Чехова, ул. Маяковского, ул. Ломоносова 50 — 100, ул. Челюскина, СОТ «Спутник», 1, 2 Даркылахская; 09.30 — 13.30 – ул. Ивана Крафта, Старопокровский тракт 9 км., Покровский тракт 6 — 10 км.; 09.30 — 17.00 – Покровский тракт 9 км., СОТ «Сосновка», ул. Ивана Крафта; 15.30 — 17.00 – ул. Ивана Крафта, Старопокровский тракт 9 км., Покровский тракт 6 — 10 км.; УГРС АО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 ч. 24. 11. 21 г. – 18.00 ч. 25. 11. 21 г. – ул. Семена Данилова 32; 09.30 — 12.00 – мкр. Птицефабрика 1/1 (котельная), ГРП ПТФ, котельные цеха №14, №15, №16, №17, №18.

Источник: Yakutskcity.ru

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