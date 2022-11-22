Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на сегодня

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 22 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.30 – 11.00 — Хатын-Юряхское шоссе, 6, 7 км. 09.30 – 11.30 – ул. 1-я Гольминка, 1 — 11/5, ул. 50 лет Советской Армии, 2 — 12/8, ул. Кальвица, 2/1 — 6/2, ул. Лесозаводская, 2а — 7. 09.30 – 12.00 – ул. Автодорожная, 40/4 — 44. 09.30 – 14.00 – ул. Чкалова, 37/2, ул. Красноярова, 10, 15, 22. 14.00 – 16.00 – ул. Дзержинского, 2, ул. Ленина, 4, 4/1, 6/1. ЯТЭЦ — отключение горячего водоснабжения: 09.30 – 12.00 – ул. Бестужева-Марлинского, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 16, 22, 22/1, 22/2, 24 (шк. №15), ул. Ф. Попова, 8, 6, 4/1, 4, 10/1, 14, 14/3, 14/2, 14/4, 14/5 (Д/С «Белоснежка»), 14/6, 16 (КНС 33 кв), ул. Б. Чижика, 19, ул. Кальвица, 1, 1/1, 3 (п-ка №5), 5, 5/1, 5/2, 5/3 (Д/к «Катюша» №3), 9/1, 9/2, 5/3 (шк. №10), 7/1, 11/1, 13/1, ул. Алданская, 3, 1. — отключение холодного водоснабжения: 09.30 – 12.00 – ул. Бестужева-Марлинского, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 16, 22, 22/1, 22/2, 24 (шк. №15), ул. Ф. Попова, 8, 6, 4/1, 4, 10/1, 14, 14/3, 14/2, 14/4, 14/5 (Д/С «Белоснежка»), 14/6, 16 (КНС 33 кв), ул. Б. Чижика, 19, ул. Кальвица, 1, 1/1, 3 (п-ка №5), 5, 5/1, 5/2, 5/3 (Д/к «Катюша» №3), 9/1, 9/2, 5/3 (шк. №10), 7/1, 11/1, 13/1, ул. Алданская, 3, 1. — отключение теплоснабжения: 09.00 – 11.30 – ул. Рыдзинского, 18/14Д. — отключение электроснабжения: 09.00 – 17.00 — Сергеляхское шоссе, 12 км, ул. О. Кошевого, 1 — 16 (мкр.Марха), ул. Набережная, 27, 35, ул. 1-я Набережная, 25/1, Покровский тр., 6 – 8 км, мкр. Борисовка-1, 16 — 25/1, СОТ «Сырдах», ул. Крестьянская, 3 — 16. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 – 17.00 – ул. Большая полянка (9 ч/домов). 09.00 – 16.30 – ул. Трудовая, ул. Степная. 13.30 – 16.00 – ул. Птицевод, 5/1, 33, 74, 76, переулок Центральный, 6.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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