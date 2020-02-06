Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 6 февраля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 6 февраля (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды

09.30 — 12.00 – Кузьмина 32/4;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии

09.00 — 12.00 – ул. Лермонтова 49, ул. Кальвица 30;

09.00 — 15.00 – ул. Газовиков с 13 по 17;

09.00 — 17.00 – ул. Лонгинова с 13 по 25, ул. Ямская 5/2, квартал Наука с 15 по 35, ул. Мерзлотная, ул. Билибина 19/1, СОТ Мерзлотовед с 9Д по 189, Лонгинова, Кустук;

10.00 — 14.00 – Сергеляхское шоссе 4-8 км., ул. Автодорожная с 4 по 12, ул. Красильникова;

14.00 — 17.00 – ул. Речников с 3 по 35, ул. Рихарда Зорге с 1 по 15/2, 50 лет Советской Армии с 41 по 100, ул. Беринга с 44 по 121А;

АО Теплоэнергия

— отключение горячей воды

09.00 — 11.00 – мкр. Птицефабрика 1, 1А, 2, 3, 4, 4/1, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1 (д/с «Подснежник» №102), 11, 12, 12/2, 12/3, 13, 19 (школа №19), ул. Лесная 2, 3, 4, 5, 6, ул. Нагорная 1, 3, 5, 7, 11, ул. Озерная 4, пер. Зои Космодемьянской 2/1, 2/2, 4, 4/2, 4/3, ул. Студенческая 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14;

13.30 — 15.30 – ул. Ойунского 25;

АО Сахатранснефтегаз

— отключение подачи газа

08.30 — 12.00 – ул. Сосновая 2, 4, 6.