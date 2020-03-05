Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 5 марта

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии и воды в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 5 марта (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды

09.00 — 12.00 – 47 квартал: ул. Халтурина 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 13/1, 15, ул. Свердлова 2/1, 2/2, 2А, 2Б, 6/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1 (общежитие), 14/2, 16/1, 16/2, 18 (ГНС-2), 18/1, ул. Лермонтова 26, 28, 30, 34, 34/1;

— отключение холодной воды

09.00 — 12.00 – ул. Очиченко 18, 20, частный сектор 16, 18/1, 21, 47 квартал: ул. Халтурина 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 13/1, 15, ул. Свердлова 2/1, 2/2, 2А, 2Б, 6/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1 (общежитие), 14/2, 16/1, 16/2, 18 (ГНС-2), 18/1, ул. Лермонтова 26, 28, 30, 34, 34/1;

— отключение теплоснабжения

09.00 — 12.00 – ул. Очиченко 18, 20, частный сектор 16, 18/1, 21, врезка у ул. Шавкунова 70-74;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии

09.00 — 12.00 – ул. Широких-Полянского с 1 по 13, ул. Лермонтова 198;

09.00 — 17.00 – ул. Челюскина с 9 по 53/8, ул. Юбилейная, СОТ «Березка», мкр. Птицевод 3;

09.30 — 14.00 – 50 лет Советской Армии с 31 по 110, Бабушкина 6/4, Рихарда Зорге со 2 по 15/2, Речников с 3 по 24/2, Беринга с 44 по 49, 121А, Челюскина со 2 по 67, Очиченко с 43 по 43/6А, Огородников с 1А по 4А, Усть-Мархинка с 1/5 по 35, СОНТ «Прибрежный», причал Гудок;

13.30 — 17.00 – ул. Билибина с 42 по 48/6;

АО Теплоэнергия

— отключение теплоснабжения

10.00 — 12.00 – ул. Заводская 11/1 от ЦТП Северное 1, ул. Лермонтова 154, 154/1, 154/2, 152/1, 156, 156/1, ул. Широких-Полянского 1, 3 от кот. Лермонтова 200.