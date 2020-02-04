Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 4 февраля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 4 февраля (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 -12.00 — Вилюйский тр. 4 км (частично), Покровский тр. 7 км, Ильменская 46 — 94, Винокурова 44 — 75/1, Макаренко 1, Лонгинова 45, Билибина 2/5, мкр. Борисовка-2 (частично), пер. Васильева, Мординова 09.00 — 17.00 — К. Алексеева 8 — 12/2, Лермонтова 142, мкр. Борисовка-1 54 — 61, Сергеляхское шоссе 13 км, 10 — 42 10.00 – 14.00 — Автодорожная 4 — 12, Красильникова 13/1, Сергеляхское шоссе 4 – 8 км 13.00 – 17.00 — Крупской 2 — 81/2 14.00 – 15.00 — Курнатовского 2 — 16, Панина 1 — 11, Кузьмина 10 — 25, Можайского 17/11, Пилотов 16 -27. АО «Теплоэнергия» — отключение горячей воды: 09.30 – 11.30 – Каландаришвили 7 10.00 – 11.00 — п. Газовиков 1-86 с дробями, ул. Газовиков 2, 4, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 19Б 10.00 – 12.00 — Чайковского 30/4. — отключение холодной воды: 13.00 – 16.00 — Автодорожная 10/1, 13, 15, объекты АДС ЯГУ (КИЗ ЯГУ) 13.30 – 15.30 — Сергеляхская 2/17, Ойунского 19 — отключение теплоснабжения: 10.00 – 11.00 — Мерзлотная 20/1, 20/2, 22, 24, 26. ЯТЭЦ — отключение горячей воды: 09.00 — 12.00 – Хабарова 17/1, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/6, 21, 21/6, 23/2 09.30 – 12.00 — ул. Можайского 1, 2/3, 2/4, 13, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/7А, 13/9, 14, 15, 15/2, 15/1, 15/4, 15/5, 15/6, 19, 19/1, 19/1а, 19/2, 19/3, 19/4, 17, 17/1, 17/11 (д/с № 33), 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/8, 21, 21/1, 21/2 (шк. №38 нач.), 23 (шк. №38), 23/1 (шк. №24), 23/2, 25/1 (д/к № 97 «Незабудка»), 27, 27/1, 27/2, 27/3, ул. Кузьмина 10, 13/1, 13/2, 14, 15/2, 15/3 (шк. №30), 16/1, 17, 17/1, 18/1, 18А, 19 (д/к № 5 «Радуга»), 22, 36, 20, 20/1, 21, 22/1, 22/2, 23, 23/1, 24/1, 4/3, 8/3, 26, 26/4, 26/3, 26/4, 28, 29, 29/1, 29/2, 29/4, 30/2, ул. Курнатовского 7, 15А, 28, 26, 34, 36Г, ул. 50 лет Октября д.3 — отключение холодной и горячей воды: 09.30 – 11.30 — ул. Лермонтова 56, 58, 58/2, 58/3, 58в, 60, 60/1, 60/2, 62/5, 62К 13.30 – 16.30 — ул. Хабарова 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/6, 21, 23, 21/1, 21/1А, 21/3, 21/5 (д/к №29 «Золотая рыбка»), 23, 23/1, 23/2, 25/1, 27, 27/1, 21/7 (д/к «Сказка»), 27/2, 27/3, 27/4, ул. Губина 15, 17, 19, 21, 21/2, 21/3, 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 33, 35, 35/1, 37, ул. Чиряева 5, 5/1, ул. Богатырева 5, 7, 9.

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

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