Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 3 февраля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 3 февраля (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды

09.00 — 12.00 – ул. Ярославского 3/1, 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 9, 9/1, 9А, 11, 5/1, 13, 13А (Центр технического творчества), 13/1, 13/2, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/1, 19/2, 21 (школа №26), 27 (Детская школа искусств №1), ул. Чернышевского 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2 (д/с №16 «Золотинка»), 10, КНС, 12, 12/1, 12/2 (Д/с №10 «Туллукчаан»), 12/3, 9 (д/с №9 «Якутяночка»), 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, ул. Аммосова 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5 с дробями, 6, 6/1, 6/2, 9, ул. Кирова 14, ул. Курашова 2, ул. Хабарова 2;

09.30 — 12.00 – ул. Лермонтова 115, Можайского 3, 2/4, 13, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/7А, 13/9, 14, 15, 5/1, 15/4, 15/5, 15/6, 19, 19/1, 19/1А, 19/2, 19/3, 19/4, 17, 17/1, 17/11 (д/с № 33), 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/8, 21, 21/1, 21/2 (школа №38 нач.), 23 (школа №38), 23/1 (школа №24), 23/2, 25/1 (д/с №97 «Незабудка»), 27, 27/1, 27/2, 27/3, ул. Кузьмина 10, 13/1, 13/2, 14, 15/2, 15/3 (школа №30), 16/1, 17, 17/1, 18/1, 18А, 19 (д/с №5 «Радуга»), 22, 36 (школа Глухих), 20, 20/1, 21, 22/1, 22/2, 23, 23/1, 24/1, 24/3, 8/3, 26, 26/4, 26/3, 26/4, 28, 29, 29/1, 29/2, 29/4, 30/2, ул. Курнатовского 7, 15А, 28, 26, 34, 36Г;

— отключение холодной воды

10.00 — 12.00 – Церковь, СОШ № 35, ул. Лермонтова 83;

— отключение теплоснабжения

09.30 — 12.00 – Можайского 3, 2/4, 13, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/7А, 13/9, 14, 15, 5/1, 15/4, 15/5, 15/6, 19, 19/1, 19/1А, 19/2, 19/3, 19/4, 17, 17/1, 17/11 (д/с № 33), 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/8, 21, 21/1, 21/2 (школа №38 нач.), 23 (школа №38), 23/1 (школа №24), 23/2, 25/1 (д/с №97 «Незабудка»), 27, 27/1, 27/2, 27/3, ул. Кузьмина 10, 13/1, 13/2, 14, 15/2, 15/3 (школа №30), 16/1, 17, 17/1, 18/1, 18А, 19 (д/с №5 «Радуга»), 22, 36 (школа Глухих), 20, 20/1, 21, 22/1, 22/2, 23, 23/1, 24/1, 24/3, 8/3, 26, 26/4, 26/3, 26/4, 28, 29, 29/1, 29/2, 29/4, 30/2, ул. Курнатовского 7, 15А, 28, 26, 34, 36Г;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии

09.00 — 12.00 – школа №22, ул. Халтурина с 37 по 59, ул. Строителей с 15 по 39, ул. Рыдзинского с 2 по 11, ул. Коммунаров с 2 по 26, ул. Клары Цеткин 4/3, Национальный художественный музей, ул. Чернышевского 2/2, ул. Набережная с 17 по 37/1 и 25/1, ул. Халтурина с 17 по 29/1, ул. Клары Цеткин 2/1, 2/2А, 2Г, 7, 9;

09.00 — 17.00 – ул. Парковая, ул. Чайковского, ул. Лонгинова, пер. 1, 3 ул. Академическая, Светофор Чайковского — Ильменская, СОТ Черемушки, Сергеляхское шоссе 5 км., Мерзлотная, Гастелло, Матросова;

АО Теплоэнергия

— отключение горячей воды

09.30 — 11.30 – ул. Ойунского 19, ул. Сергеляхская 2/17;

10.00 — 12.00 – ул. Билибина 19/3, ул. Ново-Карьерная 22/2, 25, 25/1, 27, 29, 29/1, ул. Лонгинова 28;

АО Сахатранснефтегаз

— отключение подачи газа

03.00 — 17.00 – ул. Чайковского 32/8, 32/7, 32/6, 32/5, 32/2, 32/3;

09.00 — 13.00 – Сергеляхское шоссе 5 км. 17/5.