Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 26 октября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 26 октября (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды:

09.30 — 13.00 – 157 квартал: ул. 50 лет Советской Армии 10, 12/1, 6/1, 6/2, 2, 8, 6, 4, 12, ул. Кальвица 2/2, 2/3, 2/5, 2/1, 29 квартал, ул. Богдана Чижика 1//1 (д/с №2 «Олененок»), 20, 20/1, 20/2, 18, 16, ул. Федора Попова 2/2, 20, пер. Энергетиков 2/1;

— отключение холодной воды:

09.00 — 12.00 – ул. Октябрьская 27/2, 27/1а, 27/4, 27/1, 27, Ломоносова 102, 102/2;

09.30 — 18.00 – ул. Халтурина 12/1, Дзержинского 41а, 41, 37, 35/3, 39 г, 37/1, к/ц 2, 2б, 2а, гаражи;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00 — 12.00 – Борисовка 1 4-28, Шоссе Отдыха 7-32, Челюскина 37/1-42, Неустроева с 25 по 62, пер. Заложный с 1 по 23, ул. Крупской 41, ул. Тимирязева с 5 по 50/1, Гастелло с 32 по 48;

09.00 — 13.00 – Автодорожная 11/4 А, Б;

09.00 — 16.00 – Хатын-Юряхское шоссе: Кедровая, Сибирская;

09.00 — 17.00 – ул. Просторная, Маганский тракт 2 км. ул. Славянская, ул Тальниковая, ул. Газовиков, пер. Васильева, ул. Мординова;

09.30 — 12.00 – ул. Космонавтов 17-25, 16-26/5, Очиченко с 1 по 45/16, 50 лет Советской Армии 61, ул. Челюскина с 1 по 53/8, ул. Кржижановского с 32 по 109/1, ул. Беренга с 1 по 120/3, ул. Рихарда Зорге 4/2;

09.30 — 15.00 – 1 База с 27 по 122/1, 2 База с 30 по 66;

13.30 — 17.00 – Борисовка 1 1-6, Тимирязева с 33 по 37/3, пер. Стеклова с 12 по 15/1, Неустроева с 1 по 37/3, Гастелло с 5 по 30, Чепалова с 4 по 48;

14.00 — 17.00 – Вилюйский тракт 6 км. 1, 3, Маяковского с 104 по 114, Лермонтова с 134/1 по 150, Кулачикова-Элляя 5, ул. Автодорожная 23/2;

АО «Теплоэнергия»

— отключение теплоснабжения:

10.00 — 12.00 – ул. Пионерская 31/3, ул. Семена Данилова 12/1, ул. Заводская 11/2;

УГРС АО «Сахатранснефтегаз»

— отключение газоснабжения:

08.30 — 13.00 – ГРПШ -76, кот. Металторг, кот. ООО Модуль 50 лет Советской Армии 53/1.