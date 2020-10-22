Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 22 октября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 22 октября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00-15.00 — ул. Заречная 6 (кот. АО «Теплоэнергия»), 6-28, ул. Сосновая 2, ул. Лесная 3-28/3, ул. Молодежная 3-31/1, пер. Футбольный 4; 09.00-17.00 – Билибина; 09.30-10.00 — Маганский тр. 2 км., 2, 3 Набережная; 09.30-11.30 — 50 лет Советской Армии 53/1-122/1, Очиченко 43-57, Огородников 3А-43/6А, СОНТ „Прибрежный“ 128Д, Усть-Мархинка 1-127Д, Огородников 1А-4; 09.30 — 12.00, 15.00-17.00 – Пионерская 42-52/1, Якутская 14, 65-69/1, Курнатовского, Хатын-Юряхское ш. 6, 7, 8 км, Т. Одулока, Киренского, Байдукова, Белая Гора, Абыйский, Сунтарская, Газовиков, Ветеранская, Пилотов; 09.30-16.00 — 1 База 27-122/3, 2 База 30, 66; 09.30-17.00 — 50 лет Советской Армии 51а-108; 10.00-10.30 – „Спутник 2“ 16/6В-36/12, Маганский тракт 2 км, 3/4 — 36/4А; 10.30-11.00 — ул. Экспериментальная 2,3/4, 4, 6, 7, 11, 11/2, 19/1 (столовая № 6), 39, ул. Заводская 2, 4, 5, 9, 10 (д/с № 81),10а, 10/2, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13/1, 14/2, 15, 17, 19, 20/1, 29, 31, ул. Есенина 2/2,8/8, ул. Кирпичная 1/1 (база СПМК-2), 7 (База) Колония № 5, дачи — Намцырский тр., мкр. Марха, п. Энергетиков (3А), кот. Угольная (АО „Теплоэнергия“), дача — ул. Намцырская 9, ул. Экспериментальная 4/А (МЧС), подсобное хозяйство Минсоцобеспечения, ТП Северный (АО „Теплоэнергия“), ул. Есенина 4, 4/1, 5, 7, 18, 13, ул. Экспериментальная 1, 1/1, 2/2, жилой сектор Мелиоводстроя ул. Есенина 5/1, 4/4, 4/2, 4/3, 1, 2, 3 База УМЕХ район п. Северный (Кирзавод), подсобное хозяйство Минсоцобеспечения; 11.00-11.30 — Мелиорации 1-9/4, Степной 9/1-4; 14.00-17.00 — Пионерская 30-40/1, Космонавтов 9-15/1, Якутская 55-63/1. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 10.00-12.00 — ул. Заречная 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; — отключение холодного водоснабжения и теплоснабжения: 09.00-15.00 – Дружбы Народов 1, 1/1, 1/2, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 4/1, 5/1, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 10, 11/1, Дзержинского 1, 3, 4, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17 (Кадетская школа), О. Кошевого 57, 57/1, 59, 59/1, 61, 61/1, 63, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65, 65/1, 66, 67/1, 69, 70, 70/1, 71, 72/1, 74, 76, 78, Интернациональная 1, 2, 7, 7А, Костюшко-Валюжанича 2/1, 2/2, Мостовиков 2, Октябрьская 11, 15, 16, 18, 20, 21, Строда 10/3А. ЯТЭЦ — отключение холодного водоснабжения: 09.30-12.00 – Бестужева-Марлинского 1/1, 1/2, 2, 4, 1/3, Водников 1, Богатырёва 4/1, Губина 5/2, 11, Северная 2, 7, школа № 21; 09.30-17.30 — Строителей 8, общежитие ЯГИТИ, Халтурина 65А; 09.30-20.00 — Халтурина 10, 10а, 12, 12/1, 17/1, 25, 25/2, Дзержинского 35, 35/1, 35/1а, 35/2, 35/3, 37, 39, 41, 41а, К. Цеткин 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19/1, 21, 2/2, 4/1, 4/2, Жорницкого 2, 4, 6, Кальвица 16, 16/1, 18/1, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32/3; 11.30 – 17.30 – ГРП 5, 109, 37, котельная гост. «Лена», котельная гост. «Азимут», котельная «Саха театр»; — отключение горячего водоснабжения: 09.00-12.00 — квартал А: пр. Ленина 1, 3, 3/1, 3/3 (ДЮСШ № 3), 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/3, 9/4, 11, 11/1, 11/2, Ярославского 2, 4, 6, 6/3, 12/1, Курашова 2, 4, 6, 8, 8/1 (школа № 2), Хабарова 1, 3, 3/1, 5, 5/2, 6, 7, 7/1, 9, 9/1; квартал 126: Чиряева 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 10, Дзержинского 2, 2/1, 4, пр. Ленина 2 (пединститут), 3/1 (ГНС-3), 4, 4/1, 6, 6/1, Хабарова 11; квартал 57: пр. Ленина 21, 21А, 19, 19/1, 17, 15, Курашова 1/1, Ярославского 14 (городской лицей), 16/1, 18, 20, 22. ПАО «Водоканал» — отключение холодного водоснабжения: 10.00-22.00 — кварталы 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, Институт мерзлотоведения, кот. Лермонтова 200, кот. Якутуголь, Каландаришвили 43.

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

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