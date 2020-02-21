Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 21 февраля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 21 февраля (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды

09.00 — 12.00 – ул. Хабарова 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/6, 21, (больница), 23 (поликлиника), 21/1, 21/1А, 21/3, д/сад, 21/5 (д/к №29 «Золотая рыбка»), 23, 23/1, 23/2, 25/1, 27, 27/1, 21/7 (д/к «Сказка»), 27/2, 27/3, 27/4, ул. Губина 15, 17, 19, 21, 21/2, 21/3, 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 33, 35, 35/1, 37, ул. Чиряева 5, 5/1, ул. Богатырева 5, 7, 9, ул. Каландаришвили 17, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 24/2, ул. Ойунского 24, ул. Павлика Морозова 2, 2Г;

09.00 — 13.00 – 74 квартал: ул. Шавкунова 103/1, ул. Кирова 26, 32 (учебный корпус), 27/1, 29/1, 30, 1, 31/1, 31/4А, 31/4Б, 31/6, 34, 27, 25 (театр), ул. Октябрьская 26/1, 26/2, 26/3, 26/5, 28, 28/1 (д/с «Парус» №89), ул. Лермонтова 73, 71, 69, 67, 65, ул. Горького 100, 98, 96, 94, 92, 73, 59, ул. Пушкина 19;

09.30 — 11.30 – 157 квартал, 50 лет Советской Армии 10, 12/1, 6/1, 6/2, 2, 8, 6, 4, 12, ул. Кальвица 2/2, 2/3, 2/5, 2/1, 29 квартал, ул. Богдана Чижика 1/1 (д/с №2 «Олененок»), 20, 20/1, 20/2, 18, 16, ул. Федора Попова 2/2, 20, пер. Энергетиков 2/1;

— отключение холодной воды

09.00 — 12.00 – ул. Каландаришвили 17, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 24/2, ул. Ойунского 24, ул. Павлика Морозова 2, 2Г;

— отключение теплоснабжения

09.00 — 12.00 – ул. Кирова 26, 26а, 28, 28/1, 29, 30, 30г, 30б, 30б/1, 31/1, 32, 34, ул. Горького 59, 90/1, ул. Шавкунова 102, ул. Пушкина 19, ул. Орджоникидзе 8/1;

09.30 — 11.30 – ул. Свердлова 15, 17, ГСПК Восход;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии

09.00 — 12.00 – ул. Тургенева 4, ул. Федора Попова 16, ул. Губина 2В;

09.00 — 17.00 – ул. Газовиков с 2 по 8, с 20/5 по 40/2, ул. Курнатовского с 15 по 26, ул. Шевченко 8, ул. Гимеинская 2/1;

09.30 — 12.00 – Сергеляхское шоссе 10 км., Намцырский тракт 18 км;

10.00 — 15.00 – Вилюйский тракт 15 км., дачи;

13.00 — 17.00 – ул. Советская с 6 по 50, ул. Майская 2, ул. Октябрьская с 8 по 17, ул. Олега Кошевого с 47 по 60;

13.30 — 17.00 – ул. Пионерская с 14 по 22, ул. Янская с 7/2 по 37, ул. Тихий, Депутатский, Алданская, Стахановский;

14.00 — 16.00 – ул. Автодорожная с 10 по 23;

АО Теплоэнергия

— отключение горячей воды

10.00 — 12.00 – ул. Газовиков 19;

— отключение холодной воды

10.00 — 12.00 – ул. Широких-Полянского 11/2;

— отключение теплоснабжения

10.00 — 12.00 – ул. Газовиков 19, ул. Широких-Полянского 11/2;

09.30 — 11.30 – ул. Кулаковского 4/1, 4/2, 4/3, 6/1 (д/к №43), 6/2 (гимназия — школа №8), 12, 20, ул. Чернышевского 22/1, 22/2, 22/3;

АО Сахатранснефтегаз

— отключение подачи газа

08.30 — 12.00 – котельная «Колми»;

08.30 — 13.00 – Покровский тракт 7 км. №12, ул. Семена Данилова 1;

13.00 — 16.00 – ГРПШ-16 «Ытык-Кюель» (37 ж/домов), ГРПШ-84 ПТФ (10 ж/домов);

Среда 4 марта

ЯТЭЦ

— отключение холодного водоснабжения

09.00 — 12.00 – ул. Дзержинского 28, 30, 32, 32/1, 34, 34/1 (д/к «Искорка»), 34/2, 34/2г, 36, 36/1, 36/2, 40, 40/1, школа, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, ул. Федора Попова 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/5а, 16/6, 16/7, 18, 18/1, ЦГБ-ка, 18/2.