Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 20 октября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии и воды в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 20 октября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 14.00-17.00 — Школа — интернат № 28, Жорницкого 20-31, Пионерская 10-22, Якутская 31-36, Окружное шоссе; 09.30-12.00 – ул. Я.Потапова 12-14, 11-19, Шевченко 1, 3А, Лермонтова 164-178; 09.00-17.00 – ул. Стояновича, В.Манчары, Леваневского, 2 Набережная, 3 Набережная, Набережная, Можайского, Чепалова, Громова, Тимирязева, Лонгинова 21-25, Сергеляхское шоссе 7, 8 км; 13.30-17.00 – ул. Рыдзинского 31-41, Кутузова 13-33. ЯТЭЦ — отключение холодной воды: 09.00-22.00 – ул. Каландаришвили 20/1, 20/2, 40 с дробями, 38 с дробями, Ломоносова 57, 55, 53, Д/сад № 21, № 52, Ойунского 16, 16/1, Петровского 19 с дробями, 17 с дробями, 31 школа; 13.30-16.30 – ул. Северная 6, Губина 5, 3, 3/1, 1/1, Северная 10, Ф.Попова 17/1, 17/2, 19/2; — отключение теплоснабжения: 09.30-12.00 – ул. Б.Марлинского 10, 12, Б.Чижика 1, 3, Ф.Попова 11, 11/1. АО «Теплоэнергия» — отключение горячей воды: 10.00-20.00 (21 октября) – ул. Кулаковского 42/3, 42/3, 44/1, 46, 46/1, 46/2, 48, 50, Сергеляхская 10/1, 12/2, Ойунского 31/2, 31, 41 частично подключены: Кулаковского 42, 44, Сергеляхское 2/14; — отключение теплоснабжения: 10.00-12.00- ул. Заречная 17.

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

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