Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 20 марта

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 20 марта (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды

09.00 — 11.30 – ул. Кальвица 1;

09.00 — 12.00 – ул. Лермонтова 144, 146, 148, 150, 150/1, ул. Маяковского 89, 89/1, ул. Широких-Полянского 5, 7, 9, 5/1, 5/2;

09.30 — 11.30 – ул. Очиченко 1/1, 1/3, 3/1, 3/3, 3/4, 20А;

— отключение холодной воды

09.00 — 11.00 – ул. Дзержинского 24, 24/1, 24/8, 26, 26/1, 26/2, ул. Нахимова 9;

— отключение теплоснабжения

09.00 — 12.00 – ул. Ярославского 21 (школа №26);

ЦРЭС

— отключение электроэнергии

09.00 — 12.00 – ул. Ярославского с 6 по 79, Маганский тракт 2 км. «Спутник 2», ул. Березовая, пер. Березовый, ул. Якова Петерса 4, ул. Курнатовского, ул. Дачная, ул. Пилотов, ул. Газовиков, ул. Автострада 50 лет Октября, 1-я Набережная, 2-я Набережная, 3-я Набережная, Белое Озеро, Хатын-Юряхское шоссе 6, 7 км. и частные дома, Маганский тракт 2 км., освещение школы № 32, детский сад №13, котельные базы «Стройиндустрия» ул. Авиаторов;

09.30 — 12.00 – Покровский тракт 4 км., ул. Автодорожная с 17 по 26, ул. Чернышевского с 100 по 122;

АО Теплоэнергия

— отключение теплоснабжения

09.30 — 11.30 – ул. Каландаришвили 1, 6/1, 7, 7/1, 9/1, ул. Кулаковского 26, 28, 30, 32, 32/1, 32/2, 34, 36, пр. Ленина 46, 46/1, 48;

10.00 — 12.00 – ул. Кеши Алексеева 13, 13/1, 13/2, 13/4, ул. Пионерская 20,22;

— отключение электроэнергии

09.30 — 11.30 – ул. Бекетова 1, ул. Кочнева 10, 10/1, 12, 12/1, 2, 6, 6/1, 8, 8/1, ул. Лонгинова 1, 3, ул. Притузова 1, 3, 4, 5 (д/с «Ивушка» № 75), 6, 7, 8, 9, ул. Чайковского 4/1, 4/2;

13.30 — 15.30 – ул. Бекетова 11/1, 17, 18, 23, 25, ул. Лонгинова 4, ул. Притузова 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20/1, 21, 21/1, 22, 22/1, 28, ул. Советская 2, ул. Сосновая 2, 6;

АО Сахатранснефтегаз

— отключение подачи газа

13.00 — 17.30 – ул. Каландаришвили 42, 44.