Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 20 февраля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 20 февраля (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение горячей воды 09.00 — 12.00 – Халтурина 6, 6/1; 09.30 — 11.30 – Рихарда Зорге 17/5, 17/6; — отключение холодной воды 09.00 — 12.00 – Пояркова 12, 13, 13/1, 17/1, Петра Алексеева 8, 8/1, 8/2; — отключение теплоснабжения 09.00 — 12.00 – квартала: 36, 62, 114 (частично); ЦРЭС — отключение электроэнергии 09.00 — 12.00 – Горная с 1 по 9; 09.00 — 17.00 – Лобановка 9 — 47, Кобяйская 15 — 23, Крестьянская 1 — 36, Тепличная 2/2 — 5/4, Тальниковая 1 — 17/1, Хано 1 — 20; 13.00 — 17.00 – Авиаторов 2 — 48, Автострада 50 лет Октября 2 — 2/4; АО Теплоэнергия — отключение холодной воды 00.00 — 12.00 – Есенина 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4; 13.00 — 15.00 – Билибина 27; — отключение теплоснабжения 10.00 — 12.00 – Красильникова 1, 3/1, 3/2, 5/1, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11/1, 11/2, 11/3, Автодорожная 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 10/2В, Кеши Алексеева 8 — 14 с дробями, Чайковского 32, 34, с 117 по 123; АО Сахатранснефтегаз — отключение подачи газа 08.30 — 12.00 – Автодорожная ЖСК ЯГУ; 13.00 — 16.30 – Хатын-Юряхское шоссе 7 км. (частично); Пятница 21 февраля ЯТЭЦ — отключение теплоснабжения 09.00 — 12.00 – Кирова 26, 26а, 28, 28/1, 29, 30, 30г, 30б, 30б/1, 31/1, 32, 34, Горького 59, 90/1, Шавкунова 102, Пушкина 19; АО Сахатранснефтегаз — отключение подачи газа 08.30 — 12.00 – котельная «Колми»; 13.00 — 16.00 – ГРПШ-16 «Ытык-Кель» (37 ж/домов), ГРПШ-84 ПТФ (10 ж/домов); Среда 4 марта ЯТЭЦ — отключение холодной воды: 09.00 — 12.00 – Дзержинского 28, 30, 32, 32/1, 34/2г, Федора Попова 16, 16/1, 16/2, 16/5а, 18, 18/1, ЦГБ-ка, 18/2, Федора Попова 16 (стоматология), 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 18/2, 45 квартал — Биржа труда: ул. Дзержинского 32/1, 34, 34/1 (д/к «Искорка»), 34/2, 36, 36/1, 36/2, 40, 40/1, школа, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5.

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

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