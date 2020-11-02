Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 2 ноября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 2 ноября, (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09:00-15:00 — Чайковского 14-103, Лонгинова 13-26, 1, 2, 3 Академический 2-24/4, Парковая 6-23, Ильменская 2-17, Винокурова. 09:00-12:00 — 2 Подгорная 9-15, Подгорная 1-12, Новоподгорная 3-24, Борисовка 33-37, 50-53, 41/1, 43/8. 09:00-17:00 — Окружное шоссе 4 км., Чусовского (кратковременные отключения для работы ЯОЭ). 09:30-12:00 — Покровский тракт 10 км., Старопокровский тракт.

09:30-11:00 — мкр Багараах. 13:30-17:00 — Совхозная, Ограрников, Медиков, Студенческий. 04:00-16:30 — Сергеляхская 1, 1/1, Сергеляхское шоссе 4, 5-8 км., Тимофея Бутакова 2-26/2, Мерзлотная 4/1-38/9а, ДСПК Ёлочка 6-17/1, ДСК ландыш, Культура, Дружба 2, Алаас 1, 2. ЯТЭЦ — отключение горячей воды:

09:00 — 14:00 — А,Б,57 кв. 09:30-15:00 — 50 лет Советской Армии, 39.

— отключение холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения: 09:00-14:00 — Кузьмина 20,22,24/1,26,28.

13:30-16:00 — Ойунского 10, 8г, 6/2, 12 — отключение теплоснабжения: 09:00-12:00 — Ойунского 10, 8г, 6/2, 12.

УГРС «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения:

08:30-12:00 — Кальвица 12 Б кот.ООО «Производственный комбинат №1».

АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения:

09:00-11:00 — ул. Космонавтов 11,11/1,13,13/1,15,9, ул. Пионерская 32,34,34/1,36,36/1,38,38/1,40, 40/1, 46, 46/1, 48,48/1,50,50/1,52,52/1, ул. Якутская 10,55,57,57/1,59,59/1,61,61/1, 63, 63/1, 65/1, 67, 67/1, 67/3, 69/1.

10:00-12:00 — ул. Я. Петерса 2,4,5,6,7,3а,8,9. — отключение горячей воды:

10:00-12:00 — Н-Карьерная 20 с др. ,25,27,29, Винокурова 21, Лонгинова 32 с др.

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

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