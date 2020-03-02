Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 2 марта

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 2 марта (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды

09.00 — 10.30 – 62 квартал;

09.00 — 12.00 – ул. Петра Алексеева 4, 6, 6/1, ул. Пояркова 9;

— отключение холодной воды

09.00 — 10.30 – 62 квартал;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии

09.00 — 12.00 – ул. Сосновая со 2 по 20, ул. Бекетова с 13 по 27, 18, ул. Макаренко 10, ул. Притузова с 12 по 28, ул. Советская 5, 6;

09.00 — 13.00 – Якутский республиканский кожно-венерологический диспансер;

09.00 — 17.00 – ул. Герцена, Пекарского, Мирнинская, Якутская, Крупской, Чернышевского, Кондакова, Лонгинова, Гимеинская, Дежнева, Чайковского 30 с дробями, квартал Энергетиков, Портовское кольцо, мкр. Марха: ул. Советская, Ярославского, Строда, Майская;

09.30 — 13.00 – ул. Момская 18, ул. Мархинская с 1 по 57;

10.00 — 16.00 – Вилюйский тракт 15 км.;

13.30 — 17.00 – ул. Якутская со 2 по 28/2, ул. Якова Петерса с 3 по 11, пер. Амгинский 6, ул. Энтузиастов с 4 по 10, ул. Лермонтова 170/3, ул. Чайковского с 117 по 123, Маганский тракт 2 км. с 24 по 30/7;

АО Теплоэнергия

— отключение горячей воды

10.00 — 12.00 – мкр. Борисовка 3, ул. Билибина 2;

— отключение холодной воды

10.00 — 12.00 – ул. Гимеинская 21, 21А, 21Б, 22, 23, 24, 24/1А, 25, 25/1;

— отключение теплоснабжения

10.00 — 12.00 – мкр. Борисовка 3, ул. Билибина 2, ул. Якутская 14;

АО Сахатранснефтегаз

— отключение подачи газа

08.00 — 12.00 – Котельная магазина «Северянка»;

13.30 — 17.00 – ул. Автодорожная 40/4, 40/5, 40/6, 40/7.