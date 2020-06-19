Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 19 июня

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 19 июня (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение горячей воды 09.00 — 12.00 – ул. Пушкина 26; 14.00 — 16.00 – ул. Бестужева-Марлинского 12, ул. Федора Попова 11, 11/1, Богдана Чижика 3; — отключение холодной воды 09.00 — 13.00 – ул. Каландаришвили, ул. Петровского, ул. Ойунского 16; ЦРЭС — отключение электроэнергии 09.00 — 12.00 – Ойунского 36, 36/1, 36/2, 38, 31, 37/1, 39, 39А, 39/1, 39/2, 41, Сергеляхская 8/2, 12, 12/1; 09.00 — 17.00 – Марха: ул. Подгорная, пер. Сосновый, пер. Заозерный, ул. Советская 1-28, Октябрьская 8-17, пер. Футбольный, СОТ Селикционер, пер. Центральный, Автодорожная 28/15, 36 с дробями, ул. Автомобилистов, ул. Кутузова 13-33, ул. Рыдзинского 31-37, ул. Петра Алексеева 66, Хатын-Юряхское шоссе 7 км, Сибирская 28-40, Кедровая 25-82, Дежнева 77А — 85/3, СОТ Птицевод, СОТ Росинка; 09.30 — 15.30 – ул. Чусовского 1-57, Хатын-Юряхское шоссе 5 км, ул. Газомагистральная, ул. Степанова 3-14; 09.30 — 17.00 – ул. Ойунского 6/1 по 12; АО Теплоэнергия — отключение холодной воды 10.00 — 14.00 – ул. Байкалова 20, 25/2, ул. Неустроева 24, 26, ул. Тимирязева 37, 41, 43, 43/1, 60, 62, 62/1, ул. Лизы Чайкиной 1, 2, 3, 3А, 7, ул. Чернышевского 70/1, 72, 74 (технологический техникум), ул. Олега Кошевого 10, 3, ул. Матросова 1/1, 1/2, 1/3, 19 (Технологический техникум), 2, ул. Автодорожная 1/2, ул. Чернышевского 100 и частный сектор, ул. Крупская 14, ул. Чернышевского 94/1, 94/15, 94/16, 94/3, 94/37, 94/45а, 94/46, ул. Крупская 14, 26, ул. Тимирязева 49, 53, 64, 66, 68, 70, 72 (д/с «Солнышко»№ 40); АО Сахатранснефтегаз — отключение подачи газа 09.00 — 18.00 – ул. Богатырева 11/3, 4/1, ул. Губина 25/1, 11В, 37/2, ул. Чиряева 3В, ул. Хабарова 27, 27/1, 27/2, ул. Северная 7; 13.30 — 17.00 – 47 квартал с отключением Халтурина 11/2, 15/3, 15/4.

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

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