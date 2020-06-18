Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 18 июня

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 18 июня (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение горячей воды 09.00 — 12.00 – 46 квартал: ул. Халтурина 4, 4/1, 6, 6/2, 6/3, 6/1, 2/1 (д/с «Василек» №19), ул. Дзержинского 31/1, 25, 33, 33/1, 25/1, 22, ул. Лермонтова 20, 22, 22/1, 24; 09.00 — 14.00 – ул. Рыдзинского 18/12, 18/13, 18/11, 18/10, 18/4, 18/9, 18/8, 18/4, 18/3, 18/1, 18/2, ул. Петра Алексеева 83А (ожоговое отделение), 83/10, 83/10, 87, 83/18, 93 (РТД), 85/11, 97/1 (городской Дом ребенка), ул. Стадухина 81 (инф.корп.), 83а, 81/7, ул. Семена Данилова 2, 3, 3/1, 3/2, 4/2, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3 (Д/к №95 Зоренька), 9, 9/1, 9/3, 9/5, 9/6, ул. Жорницкого 7, 13/1, пер. Бурнашова 2/2, 2/3, 2/4, 7, 10, 10/3, 10/4, ул. Феликса Кона 32/1, 3/1, ул. Кутузова 31, 33, ул. Котенко 1, 14, ул. Котенко 14, (гвс), 6, 6/1, 8, 8/1, 3/1, 12, 12/1, 12/3, 12/4, 12/8, 12/9, 13, 14/1, 29, 23, 17, 29, 15, 41, 14/2, 23, 21, 37, ул. Петра Алексеева 91, 87/7 (общ.медиков), 87/1, 87/4, ул. Партизана Егорова 15, 13/1, 11, 3, 9/1, 7, 3, 1, ул. Ногина 4, 4/2, 10/1, 9, 7, 1, ул. Асямова 5а, 1; 09.30 — 14.00 – ул. Можайского 13/4, 13/6, ул. Кузьмина 29/4, 29/1, 29, 29/2, 36, 30/2; — отключение холодной воды 09.00 — 12.00 – 46 квартал: ул. Халтурина 4, 4/1, 6, 6/2, 6/3, 6/1, 2/1 (д/с «Василек» №19), ул. Дзержинского 31/1, 25, 33, 33/1, 25/1, 22, ул. Лермонтова 20, 22, 22/1, 24, ул. Лермонтова 41, ул. Курашова 46, 46/1, ул. Шавкунова 72, 74; — отключение теплоснабжения 09.00 — 14.00 – ул. Рыдзинского 18/12, 18/13, 18/11, 18/10, 18/4, 18/9, 18/8, 18/4, 18/3, 18/1, 18/2, ул. Петра Алексеева 83А (ожоговое отделение), 83/10, 83/10, 87, 83/18, 93 (РТД), 85/11, 97/1 (городской Дом ребенка), ул. Стадухина 81 (инф.корп.), 83а, 81/7, ул. Семена Данилова 2, 3, 3/1, 3/2, 4/2, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3 (Д/к №95 Зоренька), 9, 9/1, 9/3, 9/5, 9/6, ул. Жорницкого 7, 13/1, пер. Бурнашова 2/2, 2/3, 2/4, 7, 10, 10/3, 10/4, ул. Феликса Кона 32/1, 3/1, ул. Кутузова 31, 33, ул. Котенко 1, 14, ул. Котенко 14, (гвс), 6, 6/1, 8, 8/1, 3/1, 12, 12/1, 12/3, 12/4, 12/8, 12/9, 13, 14/1, 29, 23, 17, 29, 15, 41, 14/2, 23, 21, 37, ул. Петра Алексеева 91, 87/7 (общ.медиков), 87/1, 87/4, ул. Партизана Егорова 15, 13/1, 11, 3, 9/1, 7, 3, 1, ул. Ногина 4, 4/2, 10/1, 9, 7, 1, ул. Асямова 5а, 1; ЦРЭС — отключение электроэнергии 09.00 — 12.00 – Сергеляхское шоссе 8 км; 09.00 — 17.00 – ул. Тимофея Бутакова, Сергеляхское шоссе 6-8 км, Набережная 41-51/1, ул. Чайковского 71-103, ул. Лонгинова 13-25, 1-й Академический 2-7, 3-й Академический 2-17, ул. Парковая 6-23, ул. Винокурова 2; АО Сахатранснефтегаз — отключение подачи газа 09.00 — 18.00 – ул. Хабарова 19/4, 21, 19/3, 21/3, 21/1, 21/1а, 21/6, 17/2, 17/3, ул. Губина 35/1.

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

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