Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 17 марта

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 17 марта (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды

09.00 — 11.30 – квартал 43, ул. Дзержинского 41/1 (школа №16), 41/2, 43, 43/2, 43/3, 45/1, 45/2, 47, 49, 49/1, 51, ул. Халтурина 14/1, 14/3, 14, 14/4, 14/5 (Якутский колледж культуры), 16, 18, ул. Строителей 3, 13/1 (физико-технический лицей), 5, 7, 9, 9/1, 11;

09.00 — 12.00 – квартала 70, 59: ул. Орджоникидзе 44, 44/1, 46, 46/1, 48, 45, 45/1, 39, 37, 35, 33, ул. Кирова 21Б (почта №27), 21, 21/1, 21/2, 21/4, 15 (школа им. Алексеевой), 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 (школа), 19 (поликлиника №1), 17/1, 17/3, 17/4, 13, 13/1, ул. Октябрьская 10 (музей), 16, 16/1, 16/2, 18, 20, 20А (Молочная кухня), 20/1, 20/2 (д/с № 105 «Умка»), 22, ул. Ломоносова 45/3, пр. Ленина 40, 32 (школа №1), 38, 36;

09.30 — 12.00 – ул. Северная 10, ул. Губина 3, 3/1, 1А, 1/1, ул. Федора Попова 17/1, 17/2, 19/2, ул. Бестужева-Марлинского 1/8;

10.00 — 12.00 – ул. Мерзлотная 1, 1А, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22/1, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 35 (д/с «Мамонтенок» №42), 3, 5, 6, 7/1, 8, 9;

— отключение холодной воды

09.00 — 11.30 – квартал 43, ул. Дзержинского 41/1 (школа №16), 41/2, 43, 43/2, 43/3, 45/1, 45/2, 47, 49, 49/1, 51, ул. Халтурина 14/1, 14/3, 14, 14/4, 14/5 (Якутский колледж культуры), 16, 18, ул. Строителей 3, 13/1 (физико-технический лицей), 5, 7, 9, 9/1, 11;

— отключение теплоснабжения

09.30 — 12.00 – ул. Энергетиков 15, 16;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии

09.00 — 11.00 – ул. Окружная дорога с 55 по 63;

09.00 — 12.00 – ул. Петра Алексеева с 2/5 по 6/1, ул. Пояркова 9, светофор Пояркова – Петра Алексеева;

09.00 — 15.00 – ул. Пионерская с 10 по 22, ул. Жорницкого с 23 по 31;

09.00 — 17.00 – Марха частично, ул. Можайского с 48 по 74, ул. Кальвица с 24 по 32/3;

14.00 — 15.00 – ул. Намская, ул. Алданская, ул. Момская;

14.00 — 17.00 – ул. Дзержинского с 18 по 20/3;

АО Теплоэнергия

— отключение горячей воды

09.30 — 11.30 – ул. Дзержинского 70/1, 70/2, 70/3, ул. Труда 1, 3, 3/1, 5/1;

— отключение теплоснабжения

10.00 — 12.00 – Сергеляхское шоссе 13 км. 1, частный сектор;

АО Сахатранснефтегаз

— отключение подачи газа

08.30 — 12.00 – пер. Кобяский 2, 6, 8, 12, ул. Зеленая Балка 16/1А;

13.30 — 17.00 – ул. Гимеинская 26/2, 28/1, 30/3, 30/2;

АО Водоканал

— отключение холодной воды

10.00 — 20.00 – ул. Кальвица 3 (мед. учреждение), 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 46, 47, 145, 146, Молокозавод, ЯКСМК, кот. Детприемник;

Понедельник 23 марта

АО Водоканал

— отключение холодной воды

10.00 — 20.00 – Кварталы 46, 47, 145, 146, Молокозавод, ул. Кальвица 3, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, ЯКСМК, кот. Детприемник.