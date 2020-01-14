Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 14 января

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 14 января (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение горячей воды 09.00 — 12.00 – 74 квартал: ул. Шавкунова 103/1, ул. Кирова 26, 32 (уч. корпус), 27/1, 29/1, 30, 1, 31/1, 31/4А, 31/4Б, 31/6, 34, 27, 25 (театр), ул. Октябрьская 26/1, 26/2, 26/3, 26/5, 28, 28/1 (д/с Парус №89), ул. Лермонтова 73, 71, 69, 67, 65, ул. Горького 100, 98, 96, 94, 92, 73, 59, ул. Пушкина 19, Дзержинского 47, 49, 51, Халтурина 14, 14/1, 16, от ул. Октябрьская 26/3 по Кирова 30-34; 11.00 — 13.00 – ул. Курашова 1/1; — отключение холодной воды 09.00 — 12.00 – 74 квартал: ул. Шавкунова 103/1, ул. Кирова 26, 32 (уч.корпус), 27/1, 29/1, 30, 1, 31/1, 31/4А, 31/4Б, 31/6, 34, 27, 25 (театр), ул. Октябрьская 26/1, 26/2, 26/3, 26/5, 28, 28/1 (д/с Парус №89), ул. Лермонтова 73, 71, 69, 67, 65, ул. Горького 100, 98, 96, 94, 92, 73, 59, ул. Пушкина 19; — отключение теплоснабжения 09.00 — 12.00 – ул. Орджоникидзе 36, 38, 34/2, 31, 36/1, Кирова 18, Ленина 30, 71 кв. частично; 11.00 — 13.00 – ул. Курашова 1/1; ЦРЭС — отключение электроэнергии 09.00 — 12.00 – ул. 50 лет Октября 4, Лермонтова 100/2; 09.00 — 13.00 – Сергеляхское шоссе 10, 11 км., Переулок З/К; 09.00 — 17.00 – ул. Есенина, Заводская, Новая, Клары Цеткина, Транспортная, Автомобилистов, Автодорожная 36/9, Сергеляхское шоссе 5 км., ДСК Спутник 1; АО Теплоэнергия — отключение холодной воды 10.00 – 12.00 – ул. Каландаришвили 7/1; — отключение теплоснабжения 10.00 — 12.00 – ул. Заводская с 5 по 19А, ул. Чайковского 30/1, 30/2, 30/3, 30/4; АО Сахатранснефтегаз — отключение подачи газа 09.30 — 12.00 – пос. Пригородный; 09.30 — 13.30 – ул. Труда 2Г, Труда 2/1А, Труда 3/1, ул. Очиченко 6/2, ООО Новация, ИП Абдулаев, ООО Столичное, ИП Колинов.

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

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