Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 13 марта

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 13 марта (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды

09.00 – 14.00 – 47 квартал: ул. Халтурина 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 13/1, 15, ул. Свердлова 2/1, 2/2, 2А, 2Б, 6/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1 (общежитие), 14/2, 16/1, 16/2, 18 (ГНС-2), 18/1, ул. Лермонтова 26, 28, 30, 34, 34/1, ул. Федора Попова 21, 23, 25 (ГНС-1), 27, ул. Дзержинского 18, 18/2, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 24/1, 24/8, 26, 26/1, 26/2, 26/4, ул. Губина 2, 6, ул. Нахимова 9;

— отключение теплоснабжения

09.00 — 14.00 – 47 квартал: ул. Халтурина 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 13/1, 15, ул. Свердлова 2/1, 2/2, 2А, 2Б, 6/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1 (общежитие), 14/2, 16/1, 16/2, 18 (ГНС-2), 18/1, ул. Лермонтова 26, 28, 30, 34, 34/1;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии

09.00 — 12.00 – ул. Бестужева-Марлинского с 87 по 95В, ул. Даркылахская с 20 по 54, ул. Чернышевского 21/1, 21/2;

09.00 — 17.00 – ул. Телефонистов с 1 по 3, Маганский тракт 2 км., ул. Заимка 2, 4, ул. Можайского с 47 по 79, ул. Дачная с 1 по 36, ул. Курнатовского 56, 48/1А, переулок Мирный с 1 по 14;

09.30 — 12.00 – ул. Лермонтова с 79 по 83, ул. Тургенева со 2 по 10, ул. Петровского 38, светофор Лермонтова — Петровского, ул. Чернышевского с 41 по 80, ул. Гастелло 11, ул. Лизы Чайкиной с 9 по 13/1, ул. Тимирязева с 47 по 72, ул. Крупской со 2 по 20/2;

13.30 — 17.00 – ул. Бестужева-Марлинского с 87 по 95В, ул. Даркылахская с 20 по 54;

14.00 — 15.30 – ул. Зои Космодемьянской со 2 по 16/3, Сергеляхское шоссе 8, 9 км.;

14.00 — 16.30 – Сергеляхское шоссе 7, 8 км. частично, ул. Чернышевского с 37 по 118 А, ул. Крупской с 26 по 120;

15.30 -17.00 – Сергеляхское шоссе 10 км. переулок Беличий;

АО Теплоэнергия

— отключение горячей воды

09.30 — 11.30 – ул. Билибина 8, 8Г, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13, 14, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 22, 24, 25, 27, 27/1 (д/сад «Надежда»), 27/2, 28, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 33/1, 34, 35, 35/1, 36, 3/1, 36/2, 37/139, 39/1, 40, 41, 41/1, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 43, 43/1, 44, 45, 45/1, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 47, 47/1, 48, 48/1, 48/2, 48/4, 50, 6/1, ул. Винокурова 21, 27, 28/2, ул. Ильменская 19, 23, 31, 33, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 59, 61, 63, 63/1, ул. Лонгинова 22 (школа №20), 22А, 24, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, ул. Ново-Карьерная 18Г, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22/2, 25, 25/1,27,27/1,29,29/1, ул. Чайковского 2/7;

10.00 — 12.00 – мкр. Птицефабрика 11;

— отключение теплоснабжения

09.30 — 11.30 – ул. Билибина 8, 8Г, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13, 14, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 22, 24, 25, 27, 27/1 (д/сад «Надежда»), 27/2, 28, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 33/1, 34, 35, 35/1, 36, 3/1, 36/2, 37/139, 39/1, 40, 41, 41/1, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 43, 43/1, 44, 45, 45/1, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 47, 47/1, 48, 48/1, 48/2, 48/4, 50, 6/1, ул. Винокурова 21, 27, 28/2, ул. Ильменская 19, 23, 31, 33, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 59, 61, 63, 63/1, ул. Лонгинова 22 (школа №20), 22А, 24, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, ул. Ново-Карьерная 18Г, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22/2, 25, 25/1,27,27/1,29,29/1, ул. Чайковского 2/7;

АО Сахатранснефтегаз

— отключение подачи газа

08.30 — 12.00 – ул. Софронова 21, ул. Чехова 28, 32, 34, 36, 38, ГРП и кот. СУ 888 Авиаторов 1/3, ул. Авиаторов 15 (кот. ООО Стройиндустрия);

Вторник 17 марта

АО Водоканал

— отключение холодной воды

10.00 — 20.00 – ул. Кальвица 3 (мед. учреждение), 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 46, 47, 145, 146, Молокозавод, ЯКСМК, кот. Детприемник;

Понедельник 23 марта

АО Водоканал

— отключение холодной воды

10.00 — 20.00 – ул. Кальвица 3 (мед. учреждение), 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 46, 47, 145, 146, Молокозавод, ЯКСМК, кот. Детприемник.