Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 13 февраля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 13 февраля (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды

09.00 — 12.00 – ул. Петра Алексеева 4;

09.30 — 11.30 – ул. Бабушкина 2,4, 6, 8, 12 с дробями, ул. 50 лет Советской Армии 31 с дробями, 33 с дробями, 33А, 39, ул. Речников 18, 18/1, 12, 20, ул. Рихарда Зорге 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 13, 19 с дробями, ул. Беринга ПДУ, ул. Челюскина 33 с дробями, 35 с дробями, 37 с дробями, 39 с дробями, 38, 40;

09.30 — 12.00 – ул. Можайского 15/2, 15/6, 15/1, 15/5;

— отключение холодной воды

09.00 — 11.00 – 86 квартал, Сергеляхское шоссе 12 ГСК Солидарность;

— отключение теплоснабжения

09.00 — 12.00 – ул. Ломоносова 31, 31/2, 31/3;

09.30 — 11.30 – ул. Челюскина 2, 6, 3, 5, 7, ул. Беринга 120/1, 120/3;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии

09.00 — 12.00 – ул. Горная с 1 по 9, ул. Кржижановского с 32а по 79/1;

09.00 — 17.00 – ул. Челюскина с 6а по 53/8;

АО Теплоэнергия

— отключение горячей воды

09.30 — 11.30 – ул. Ойунского 25;

10.00 — 12.00 – ул. Билибина с 1 по 50;

— отключение холодной воды

10.00 — 13.00 – ул. Байкалова 20, 25/2, ул. Неустроева 24, 26, ул. Тимирязева 37, 41, 43, 43/1, 60, 62, 62/1, ул. Лизы Чайкиной 1, 2, 3, 3А, 7, ул. Чернышевского 70/1, 72, 74 (технологический техникум), ул. Кошевого 10, 3, ул. Матросова 1/1, 1/2, 1/3, 19 (Технологический техникум), частный сектор;

— отключение теплоснабжения

14.00 — 16.00 – ул. Заводская 2;

АО Сахатранснефтегаз

— отключение подачи газа

08.30 — 12.00 – ул. Барахова 8, ул. 50 лет Советской Армии 86, пр. Ленина 11/2, ул. Песчаная 44, ул. Дальняя 39, 41;

09.00 — 18.00 – Покровский тракт 10 км. СОТ «Изыскатель»;

13.30 — 16.00 – ул. Кальвица 14/4;

13.30 — 17.00 – ул. Лонгинова 33/3.