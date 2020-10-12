Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 12 октября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 12 октября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00-16.00 – Кедровая, Георгиевский, Сибирская; 09.00-17.00 (кратковременно) — Чернышевского 101/1, с. Маган: 40 лет Победы, Кирова; Сергеляхское шоссе 10 км, «Кустук», ДСТ «Туймада», «Нюргусун», «Север», Сергеляхское шоссе 5 км, 7 км, 8 км, Кедровая, Георгиевский, Сибирская; 09.00-17.00 — светофор П. Алексеева — Рыдзинского, Кутузова 13-33, Рыдзинского 31-41, П. Алексеева 66; 13.30-17.00 — Намский тракт 13 км, Рубиновая; 14.00-17.00 — Воинская 1-9/1, Г. Титова 2/2, 2/3, Сергеляхское поле. АО «Теплоэнергия» — отключение горячей воды: 10.00-20.00 — Кулаковского 44/1, Ойунского 31, 31/2, 41, Сергеляхская 10/1, 12/2; 10.00-12.00 — пр. Ленина 25, 27, 27/1, 29, ул.Ярославского 28; — отключение теплоснабжения: 09.30-11.30 — Якутская 67, 69/1, Пионерская 48, 50, 52, 52/1 10.00-12.00 — Заводская 11/2, Крупской 14, 15, 26, Чернышевского 94/1, Пеледуйская 4а. ЯТЭЦ — отключение холодной воды: 09.00-22.00 — 74 квартал: ул. Шавкунова 103/1, ул. Кирова 26, 32 (уч. корпус), 27/1, 29/1, 30, 1, 31/1, 31/4 А, 31/4 Б, 31/6, 34, 27, 25 (театр), ул. Октябрьская 26/1, 26/2, 26/3, 26/5, 28, 28/1 (д/с «Парус» № 89), ул. Лермонтова 73, 71, 69, 67, 65, ул. Горького 100, 98, 96, 94, 92, 73, 59, ул. Пушкина 19; 09.00-15.00 — ул. Халтурина 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 13/1, 15, ул. Свердлова 2/1, 2/2, 2А, 2Б, 6/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1 (общеж.), 14/2, 16/1, 16/2, 18 (ГНС-2), 18/1, ул. Лермонтова 26, 28, 30, 34, 34/1; 09.30-20.00 — Халтурина 10, 12, 10А, 12/1, 17/1, 25, 25/2, Дзержинского 41А, 41, 37, 35, 35/1, 35/2, 35/1А, 35/3, 39, К. Цеткин 21, 19, 17, 19/1, 25/1, 13, 9, 7, 1, 3, 5, 2/2, 4/1, 4/2, Жорницкого 2, 4, 6, Кальвица 16, 16/1, 18/1, 26, 28, 30, 32, 32/3, 24, 22; 09.30-20.00 — Халтурина 10, 12, 10а, 12/1, 17/1, 25/2, 25, Дзержинского 41а, 41, 37, 35, 35/1, 35/2, 35/1а, 35/3, 39, К. Цеткин 21, 19, 17, 19/1, 25/1, 13, 9, 7, 1, 3, 5, 4/2, 4/1, 2/2, Жорницкого 2, 4, 6, Кальвица 16, 16/1, 18/1, 26, 28, 30, 32, 32/3, 24, 22; 13.30-17.00 — Рыдзинского 18 с дробями, 24/2, П. Алексеева 72/1, ГСПК 16 квартал; — отключение теплоснабжения: 09.00-12.00 — Каландарашвили 35/5А, 35/6А, ул. Курнатовского 1/1,1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 3/3, 3/5, ул. Мординова 21, 21/1, 23, 32/1, ул. Кузьмина 34, 34/1, 34/2, 34/3, 32/4, 30/3, 32/3, 26в, 26б, 26а, призывной пункт, ул. Севастопольская 21/1; 11.00-15.00 — ул. Каландаришвили 21/1, 21/2, 23/1, 23/4, 24/2, ул. Павлика Морозова 2.

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх