Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 12 марта

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 12 марта (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды

09.00 — 12.00 – ул. Хабарова 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/6, 21, (больница), 23 (поликлиника), 21/1, 21/1А, 21/3, детский сад, 21/5 (д/к №29 «Золотая рыбка»), 23, 23/1, 23/2, 25/1, 27, 27/1, 21/7 (д/к «Сказка»), 27/2, 27/3, 27/4, ул. Губина 15, 17, 19, 21, 21/2, 21/3, 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 33, 35, 35/1, 37, ул. Чиряева 5, 5/1, ул. Богатырева 5, 7, 9;

10.00 — 12.00 – Сергеляхское шоссе 12, 13 км.;

— отключение холодной воды

09.30 — 12.00 – ул. Суворова 16, 18, 22;

09.30 — 16.00 – ул. Котенко 6, 6/1, 8/1, 10/1, 12, 12/1, 12/3, 12/6, 12/8, 12/1, 12/17, 14/1, 14/2, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 41, 45, ул. Петра Алексеева 87, 87/4, ул. Ногина 1, 2, 4, 9, 11, ул. Асямова 1, 3, 5, Партизана Егорова 7, 9, 9/1, 11, 13, 15;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии

09.00 — 12.00 – ул. Птицевод 104, ул. Якутская с 4 по 14/4, Объездная дорога 4/1 — 38/2, ул. Космонавтов со 2 по 7, 17/1, ул. Воинская 11А блок 15;

09.00 — 17.00 – ул. Чайковского с 1 по 69, Вилюйский тракт 3км., ул. Сафронова 28, ул. Сосновая 50, 58А, Вилюйский тракт ДСПК «Прогресс», мкр. Марха: Текстильная с 3 по 6/3, Московская с 3 по 7, Огородников с 2А по 21;

13.30 — 17.00 – ул. Кирсанова с 6 по 27/1, ул. Авиационная 1, Вилюйский тракт 3, 4 км., ул. Винокурова с 67 по 97, ул. Сосновая с 60 по 72, ул. Бекетова с 77 по 87;

АО Теплоэнергия

— отключение горячей воды

10.00 — 12.00 – Сергеляхское шоссе 12, 13км., санаторий «Чэбдик», мкр. Борисовка-1;

— отключение теплоснабжения

10.00 — 12.00 – ул. Дружба народов 2, 2/1, 3/3, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 10, 10/1, Костюшко-Волюжанич 2/1, 3;

АО Сахатранснефтегаз

— отключение подачи газа

08.30 — 12.00 – ул. Лонгинова 52, 56, 58, 60, 60/1, 62/1;

13.30 — 16.00 – ГРП №138, котельная мебельного салона «Виктория»;

13.30 — 17.00 – ул. Лонгинова 42/4Б, 48, 48/1, 48/2.