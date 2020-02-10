Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 10 февраля

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 10 февраля (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды

09.00 — 12.00 – ул. Дзержинского 15, 17, 19, 21, ул. Лермонтова 23 с дробями;

09.30 — 14.00 – ул. Кузьмина 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 21, 23, 23/1;

— отключение теплоснабжения

09.00 — 12.00 – ул. Петра Алексеева 60/3, 62г, 62б, 62/1, 62/2;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии

09.00 — 12.00 – ул. Можайского с 19/1 по 19/4;

09.00 — 17.00 – ул. Янская, переулок Тихий, ул. Чернышевского, ул. Бестужева-Марлинского, ул. Богдана Чижика, ул. Советская, переулок Футбольный, ул. Майская, ул. Октябрьская, ул. Олега Кошевого;

09.30 — 12.00 – мкр.Марха (частично);

10.00 — 14.00 – ул. Шевченко с 1 по 3, ул. Лермонтова с 168 по 170, ул. Якова Потапова с 11 по 19/1, Сергеляхскаое шоссе 4, 5, 6, 7, 8 км., ул. Мерзлотная 33/19, котельная Мизухара ул. Красильникова 3/1, котельная Сельхозинститута ул. Красильникова 15, котельная на ул. Красильникова 9, ул. Красильникова с 9 по 11 кот. Саха – Ас, ул. Автодорожная 8/1, ул. Мерзлотная 42/7, 42/8 Институт здоровья, ул. Автодорожная с 3 по 11/1;

АО Теплоэнергия

— отключение горячей воды

10.00 — 12.00 – ул. Газовиков 2, 4, 6, 8, от ЦТП ПТФ дома 1-7;

— отключение теплоснабжения

10.00 — 12.00 – ул. Чайковского 30/1, 30/2, 30/3, 30/4;

АО Сахатранснефтегаз

— отключение подачи газа

08.30 — 12.00 – ул. Кочнева 90, 92, 94;

13.30 — 17.00 – ул. Лонгинова 33/3.