Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 9 июня

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 9 июня (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09:00-17:00 — п.Маган, Новопорт, Сергеляхское ш. 8км, Х-Юряхское ш. Солнечная, Билибина, Окружная дорога, ДСК Победа, ДСК Заря, СОТ Птицевод, Громова, Дежнева, Тимирязева, Байкалова, Ойунского(Марха), Интернациональная.

09:30-16:00 — 50 л. С. Армии 49 а — 118 д, Огородников, Очиченко 43-46 с др., Усть-Мархинка. 13:00-17:00 — пос. Марха частично.Намский тракт 1 по 13 км. АО «Теплоэнергия» — отключение горячего водоснабжения: 09:00-13:00 — ул. Чайковского 2/7.

10:00-12:00 — Билибина 12, 12/1, 12/2, 12/3. 13:00-16:00 — Птицефабрика с 1 по 7. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 13:30 — 17:00 — Сергеляхское ш. 8 км. 14:00 — 17:00 — Окружная дорога 78/5а.

Фото: yakutskcity.ru Источник: yakutskcity.ru

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