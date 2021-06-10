Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 9 июня
Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 9 июня (указано плановое время выполнения работ).
ЦРЭС
— отключение электроэнергии:
09:00-17:00 — п.Маган, Новопорт, Сергеляхское ш. 8км, Х-Юряхское ш. Солнечная, Билибина, Окружная дорога, ДСК Победа, ДСК Заря, СОТ Птицевод, Громова, Дежнева, Тимирязева, Байкалова, Ойунского(Марха), Интернациональная.
09:30-16:00 — 50 л. С. Армии 49 а — 118 д, Огородников, Очиченко 43-46 с др., Усть-Мархинка.
13:00-17:00 — пос. Марха частично.Намский тракт 1 по 13 км.
АО «Теплоэнергия»
— отключение горячего водоснабжения:
09:00-13:00 — ул. Чайковского 2/7.
10:00-12:00 — Билибина 12, 12/1, 12/2, 12/3.
13:00-16:00 — Птицефабрика с 1 по 7.
УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз»
— отключение газоснабжения:
13:30 — 17:00 — Сергеляхское ш. 8 км.
14:00 — 17:00 — Окружная дорога 78/5а.
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