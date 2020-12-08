Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 8 декабря

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 8 декабря (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00-14.00 – ул. Можайского 8/1, Гагарина 4/1; 09.00-17.00 – ул. Кедровая, пер. Георгиевский, Хатынг-Юряхское шоссе 7 км., Очиченко, Матросова, Чусовского, Окружная дорога; 09.30-10.30 – ул. Чернышевского 86-116/8; 09.30-12.30 – ул. Очиченко с 23 по 45/16, 50 лет Советской Армии 61; 09.30-15.00 — СОТ Березка; 10.00-13.00 – ул. Чернышевского 105-113/2, Покровский тракт 5 км., Автодорожная 18-30; 14.00-17.00 — ул. Можайского 48 по 79, Автострада 50 лет Октября 42/1. ЯТЭЦ — отключение холодного и горячего водоснабжения: 10.00-12.00 – ул. Маяковского 108 — отключение горячего водоснабжения: 09.00-12.00 — от Октябрьская 27/2 до Ойунского 6-12; 09.30-10.30 — Ф.Попова 11/1; 09.30-12.00 — 202 микрорайон корпус 16, 16/1. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 13.00-17.00 – ул. Стеклова 13.

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

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