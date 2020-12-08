Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 8 декабря
Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 8 декабря (указано плановое время выполнения работ).
ЦРЭС
— отключение электроэнергии:
09.00-14.00 – ул. Можайского 8/1, Гагарина 4/1;
09.00-17.00 – ул. Кедровая, пер. Георгиевский, Хатынг-Юряхское шоссе 7 км., Очиченко, Матросова, Чусовского, Окружная дорога;
09.30-10.30 – ул. Чернышевского 86-116/8;
09.30-12.30 – ул. Очиченко с 23 по 45/16, 50 лет Советской Армии 61;
09.30-15.00 — СОТ Березка;
10.00-13.00 – ул. Чернышевского 105-113/2, Покровский тракт 5 км., Автодорожная 18-30;
14.00-17.00 — ул. Можайского 48 по 79, Автострада 50 лет Октября 42/1.
ЯТЭЦ
— отключение холодного и горячего водоснабжения:
10.00-12.00 – ул. Маяковского 108
— отключение горячего водоснабжения:
09.00-12.00 — от Октябрьская 27/2 до Ойунского 6-12;
09.30-10.30 — Ф.Попова 11/1;
09.30-12.00 — 202 микрорайон корпус 16, 16/1.
УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз»
— отключение газоснабжения:
13.00-17.00 – ул. Стеклова 13.
+7 (999) 174-67-82