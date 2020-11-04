Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 5 ноября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 5 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение горячей воды: 09.00 — 13.00 – ул. Кирова 31, 31/1, 31/4А, 31/4Б, ул. Лермонтова 63; 09.00 — 16.00 – ул. Федора Попова 21, 23, 25 (ГНС-1), 27, ул. Дзержинского 18, 18/2, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 24/1, 24/8, 26, 26/1, 26/2, 26/4, ул. Губина 2, 6, ул. Нахимова 9; — отключение холодной воды: 09.00 — 16.00 – ул. Федора Попова 21, 23, 25 (ГНС-1), 27, ул. Дзержинского 18, 18/2, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 24/1, 24/8, 26, 26/1, 26/2, 26/4, ул. Губина 2, 6, ул. Нахимова 9; 09.30 — 19.30 – Якутская 4/3, 43а; — отключение электроэнергии: 09.30 — 11.00 – ул. Субурусского 24; — отключение теплоснабжения: 09.00 — 12.00 – ул. Свердлова 9/1; 09.30 — 11.30 – 170, 172 кварталы; ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 — 12.00 – мкр. Борисовка-1 33 — 37, 50 — 53, ул. Кислицына, Студенческая в мкр. Марха, ул. Сосновая, Винокурова; 09.00 — 16.00 – Хатын-Юряхское шоссе 6, 7 км.; 09.30 — 12.00 – Покровский тракт 5 — 7км., Шестаковка, Петуховка, с. Пригородный; 13.30 — 17.00 – ул. Тимофея Бутакова, квартал «Наука», ул. Лонгинова, мкр. Борисовка-1 54 – 61; 14.00 — 17.00 – Хатын-Юряхское шоссе 6, 7км., СОТ Таёжный; АО «Теплоэнергия» — отключение горячей воды: 10.00 — 12.00 – ул. Кулаковского 46/1, ул. Ойунского 31, 3/2, Пионерская 37/1, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 42, 44, 46, ул. Якутская 8, 12, 14, 65, 65/1, 67/3, 69, ул. Космонавтов 2, 4, 4/1, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, Семена Данилова 20, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 30, 30/1 (филиал поликлиники №1), 30/2, 32, 34 (школа №27), 36, Бекетова 11/1, Сосновая 2; — отключение холодной воды: 10.00 — 12.00 – ул. Дружбы Народов 1, 1/1, 1/2, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 4/1, 5/1, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 10, 11/1, ул. Дзержинского 1, 3, 4, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17 (Кадетская школа), ул. Олега Кошевого 57, 57/1, 59, 59/1, 61, 61/1, 63, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65, 65/1, 66, 67/1, 69, 70, 70/1, 71, 72/1, 74, 76, 78, ул. Интернациональная 1, 2, 7, 7А, ул. Костюшко-Волюжанич 2/1, 2/2, ул. Мостовиков 2, ул. Октябрьская 11, 15, 16, 18, 20, 21, ул. Строда 10/3А; УГРС АО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.00 — 17.00 – ул. Притузова 23, 27; 13.00 — 17.00 – Центр-1.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутск.рф

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх