Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 4 октября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 4 октября 2021 г. (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09:00-16:00 — Билибина, Сергеляхское ш. 12-13 км., 3 сосны, Вилюйский тр. 5-6 км., Новокарьерная, Ильменская, Винокурова. 09:00-17:00 (кратковременные отключения для работ ЯО Энергосбыт) — Сергеляхское ш. 6км., 11км., Т.Бутакова, Юбилейная, Птицевод, Покровский тр. 10 км., Халтурина, Х.Юряхское ш. 6км., Софронова, Чехова, Гимеинская, Лонгинова, К.Алексеева, Дежнева. 09:30-12:00 — Курнатовского, Пилотов, Калашникова. 13:30-17:00 — ул. Б.Чижика, П.Осипенко, Леваневского, Б.Марлинского, Кальвица, В.Манчаары, пер. Стояновича, Альминского, Дзержинского, Кирсанова. 14:00-17:00 — ул. Совхозная, Жиганская, Медиков, Охотников, Студенческая, Учур, Мархинская. ЯТЭЦ — отключение теплоснабжения: 09:00-15:00 — ул. Очиченко 3, 3/1, 34, ч/сектор. — отключение электроэнергии: 09:30-12:00 — Очиченко, 50 л. С.Армии, Челюскина, Кржижановского, Беринга. — отключение горячего водоснабжения: 09:00-16:00 — 202 мкр. корп. 1,1/1,1/2,10,11,11/4,11/5,12,13,14,15,16,16/1,16/2,17,18,18/1,18/2,18/4,19,21,23,24,24/1,25,25/1,25/2,2,2/2,3,4,5,6,7,8,9, п-ка №4,КНС 202 кв-л, Д/к «Кустук» №26, ул. Ларионова 2, 4, 6, 8. АО Теплоэнергия — отключение теплоснабжения: 09:00-12:00 — мкр. Птицефабрика 1,1А,2,3,4,4/1,5,5А,5Б,6,7,8,9,10,10/1 (д/с «Подснежник» №102), 11,12,12/2,12/3,13,19 (школа №19), ул. Лесная 2,3,4,5,6, ул. Нагорная 1,3,5,7,11, ул. Озерная 4, пер. Зои Космодемьянской 2/1,2/2,4,4/2,4/3, ул. Студенческая 1,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14, ДСПК «Алеся», мкр.»Березка». — отключение горячего водоснабжения: 10:00-17:00 — ул. Винокурова 21, Н-Карьерная 27,29,25/1. 10:00-12:00 — мкр.Борисовка-3. УГРС ОАО Сахатранснефтегаз — отключение газоснабжения: 13:00-17:00 — частные дома ул. Халтурина 79,81,ул. Мирнинская 8,10

Фото: Sakhalife.ru Источник: yakutskcity.ru – сайт Окружной администрации г. Якутска

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