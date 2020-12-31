Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 31 декабря

SakhaLife.ru. Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях воды в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 31 декабря (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение горячего водоснабжения: 09.30-10.30 — ул. Бабушкина 6, 6/1, ул. Советской Армии 31, 31/1, 31/2, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 33а, 39; 09.30-11.30 – ул. Речников 12 (гвс), 18 (гвс, т/н), 18/1 (гвс, т/н), 18 В (т/н), 20 (гвс).

Фото: sakhalife Источник: Якутск.рф

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