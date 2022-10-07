Плановые отключения энергоресурсов в Якутске

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 7 октября (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение горячей воды: 09.00 — 12.00 – 136 квартал: ул. Петра Алексеева, 16, 14, 8, 8/1, 8/2, 10, 12/1, 12/2, 14/1, ул. Пояркова, 10, 10/1 (д/к «Подснежник» №11), 12, 4, 8, 8/1, 8/2 (школа №23), 6, ул. Лермонтова, 25, 25/1 (д/к №86 «Колокольчик»), 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/3, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 33, 33/1, 31, 31/1, 31/2, 31/5, ул. Дзержинского, 13/3, 13/1, 51 квартал: ул. Дзержинского, 1, 3, 3/1, 5 (ДЮСШ №1), 7, 7/1, 9, 9/1 (д/к №82 «Мичээр»), д/к № 79 «Лучик», ул. Петра Алексеева, 2/5, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 6/2, ул. Пояркова, 9, 7, 7/1, 5, 3, 3/1; — отключение холодной воды: 09.00 — 12.00 – 136 квартал: ул. Петра Алексеева, 16, 14, 8, 8/1, 8/2, 10, 12/1, 12/2, 14/1, ул. Пояркова, 10, 10/1 (д/к «Подснежник» №11), 12, 4, 8, 8/1, 8/2 (школа №23), 6, ул. Лермонтова, 25, 25/1 (д/к №86 «Колокольчик»), 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/3, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 33, 33/1, 31, 31/1, 31/2, 31/5, ул. Дзержинского, 13/3, 13/1, 51 квартал: ул. Дзержинского, 1, 3, 3/1, 5 (ДЮСШ №1), 7, 7/1, 9, 9/1 (д/к №82 «Мичээр»), д/к № 79 «Лучик», ул. Петра Алексеева, 2/5, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 6/2, ул. Пояркова, 9, 7, 7/1, 5, 3, 3/1; 09.00 — 15.00 – ул. Ленская, 18, 28, 16, 14, 12, 8, 8/1, 6, 6/1, 2, 3, 14, ул. Петра Алексеева, 64/1, ул. Пирогова, 4, 8, 6, 2/1, 8а, ул. Клары Цеткин, 43/1, 49; 09.00 — 16.00 – мкр. Новопортовская: ул. Можайского, 1/3, 2/4, 13, 3/3, 3/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/7А, 13/9, 14, 5, 15/2, 15/1, 15/4, 15/5, 15/6, 19, 19/1, 19/1а, 19/2, 19/3, 19/4, 17, 17/1, 17/11 (д/с № 33), 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/8, 21, 21/1, 21/2 (шк. №38 нач), 23 (шк. №38), 23/1 (шк. №24), 23/2, 25/1 (д/к № 97 «Незабудка»), 27, 27/1, 27/2, 27/3, ул. Кузьмина 10, 13/1, 13/2, 14, 15/2, 15/3 (шк. №30), 16/1, 17, 17/1, 18/1, 18А, 19 (д/к № 5 «Радуга»), 22, 36, 20, 20/1, 21, 22/1, 22/2, 23, 23/1, 24/1, 24/3, 8/3, 26, 26/4, 26/3, 26/4, 28, 29, 29/1, 29/2, 29/4, 30/2, ул. Курнатовского, 7, 15А, 28, 26, 34, 36Г; — отключение теплоснабжения: 09.30 — 14.00 – ул. Очиченко, 3/1-28/1, колония №1. ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 — 12.00 – ул. Сергеляхское поле; 09.00 — 16.00 – ул. Автодорожная, 28/15-38/22, ул. Автомобилистов, 4/1-12/5, ул. Большая поляна, 7-21; 09.00 — 17.00 – Сергеляхское шоссе 6 км, ул. Строда, 57, Шоссе отдыха 25, ул. Чусовского, 57/1-75/2; 13.00 -17.00 – ул. Тэкки Одулока 14/1; 14.00 – 17.00 – пер. Сюльского. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 — 12.00 — 1-я База 19, 21, ГРП-142 «Речпорт», кот. Новопортовская 1, 2-я База 38/1. 09.00 – 12.00 — СОТ «САПС» Хатын Юряхское ш. 7км, 76Д, Просторы Тундры 2/6, 255/1Д, 2/17. 13.30 – 16.30 — СОТ «Полянка», Окружная дорога 2, 2/2. АО «Теплоэнергия» — отключение холодной воды: 10.00 – 12.00 – ул. Газовиков, 1 — 30 с дробями. — отключение горячей воды: 10.00 – 12.00 – ул. Газовиков, 1 — 30 с дробями. 10.00 – 16.00 — ул. Газовиков, 25а. — отключение теплоснабжения: 10.00 – 12.00 — ул. Я. Петерса, 2, 3, 3А. 10.00 – 16.00 — ул. Газовиков, 25а. ПАО «Водоканал» — отключение холодной воды: 22.00 – 06.00 — кварталы: 53, 56, 62, 71, 140, 141, 142, 125, 128, Дом печати, Речное училище, Дом Правительства №2, ул. Короленко, 7, ул. Бестужева-Марлинского, 18.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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