Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 29 марта

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии и воды в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 29 марта (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение горячей воды, теплоснабжения: 09.00-13.00 – ул. Ф.Кона 32/1, Стадухина 81 к 5; 09.30-12.00 – ул. Челюскина 27/2, 37/4, 37/5, 39, 39/1, 39/1а, 39/2, 39/2а, 39/3, 39/4, 39/9а, 41/4, 41/4а, 41/5, 42; — отключение теплоснабжения: 13.30-16.00 — Дзержинского 17. ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00-17.00 — Покровский тракт 10 км., п. Пригородный (частично), Бекетова, Сосновая, Кондакова, Хатынг-Юряхское шоссе 6 – 8 км., Чернышевского 8/2; 09.00-12.00 — Космонавтов 16 — 26/5, переулок Светлый 1 — 39, переулок Сандал 1 — 24/4, Окружная дорога 14 — 35/5; 10.00-14.00 – ул. Автодорожная 3, 38/16 — 38/33. АО «Теплоэнергия» — отключение горячей воды: 09.30-11.30 — пр. Ленина 23, 25, 27, 27/1, 29, Ярославского 24, 28, 31, 35, Кирова 7/10; — отключение теплоснабжения: 10.00-12.00 — п.Газовиков 7-15а, частый сектор. УГРС ОАО Сахатранснефтегаз 13.00-17.00 — Округ Сайсарский.

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

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