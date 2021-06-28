Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 28 июня

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 28 июня (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды:

09.00-13.00 – ул. Чайковского 112/3.

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00-17.00 — ДСК Жигули, ул. Пилотов 35 по 57, Маганский тракт 9, СОТ Саранка, ул. Лонгинова 13 по 88 а, ул. Новокарьерная 16 по 37/4, ул. Винокурова 1 по 48, 1, 2, 3 Академические, Хатынг-Юряхское шоссе 7, 8 км. частично, ул. Тепличная 18 по 32, ул. Полевая, Ситим 38/6, Покровский тракт 10 км. Речевая школа 1/3 по 11/1, Птицевод, ул. Ногина 18 по 37, ул. Котенко, ул. П.Алексеева 93/1, ул. Луговая 4 по 38, ул. Северная 1 а по 15, ул. Курганская;

09.00-16.00 — Дачи Намцырский тракт. Сосновый бор, СОТ Энтузиастов, Горняк, Таежный, Сокол, 50 лет Вузу;

09.30-16.00 — 50 лет Советской Армии 49 по 122/1, ул. Огородников 1-30, ул. Очиченко 43 по 57, Усть-Мархинка 1/5 по 127, Мархинка;

09.30-16.00- ул. Новокарьерная 16 по 37/1, ул. Винокурова 1 по 48, ул. Лонгинова 13 по 88, ул. Чайковского 14 по 103, 1, 2, 3, ул. Академическая, ул. Парковая 9 по 23, ул. Ильменская 1 по 34, ул. Каландаришвили, ул. Советская, ул. Новосайсарская 4 по 30/6, ул. Билибина 13 по 21/а, ДСК Горизонт, Быянг, Заря, Окружная дорога;

09.30-16.00 – ул. Чайковского 30/1.

АО «Теплоэнергия»

— снижение температуры ГВС:

10.00-12.00 – ул. Пионерская 37/1, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 42, 44, 46, ул. Якутская 8, 12, 14, 65, 65/1, 67/3, 69, ул. Космонавтов 2, 4, 4/1, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, С.Данилова 20, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 30, 30/1 (филиал поликлиники №1), 30/2, 32, 34 (школа №27), 36;

14.00-16.00 — Маганский тракт 6, 9 км. СОТЫ;

— отключение горячей воды:

10.00-12.00 – ул. Чайковского 30/1;

20.00 -16.00 (30.06.2021) – ул. Каландаришвили 1, 6/1, 7, 7/1, 9/1, Кулаковского 26, 28, 30, 32, 32/1, 32/2, 34, 36, Ленина 46, 46/1, 48, ул. Ойунского 19, 19/1, 25, 27/1, 27/2, 27/4, 31, 31/2, ул. Кулаковского 42, 42/2, 42/3, 44, 44/1, 46, 46/1, 46/2, Сергеляхская 2/4, 2/5, 10/2 (д/сад «Ромашка» №39), 2/21, Белинского 58 (СВФУ).

УГРС АО «Сахатранснефтегаз»

— отключение газоснабжения:

08.30-22.30 – ул. Кутузова 3, 4, 5, 6, 7, ул. Ушакова 2;

09.00-13.00 – Хатынг-Юряхское шоссе 19 жилых домов. СОТ Юбилейный;

13.00-17.00 – Хатынг-Юряхское СОТ Осипов 7 домов;

13.30-16.00 – ул. Байкалова 39, 41, 43, Ямской 2, 4, 6, ул. Кушнаревский 1, 3, 5, 7.

ПАО «Водоканал»

— отключение холодной воды:

22.00-06.00 (29.06.2021) — 45, 48, 50, 51, 54, 129, 136, 138 квартала, Мед.колледж, Онкодиспансер, ДК Кулаковского, Глазная больница.