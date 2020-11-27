Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 27 ноября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 27 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00-12.00 – ул. Семилетки 5-13, Халтурина 22-79, Мирнинская 1-11, Новопортовское кольцо 1-7, Строителей; 09.00-13.00 – ул. Кедровая 1-80, Сибирская 6/1-55, Х.Юрях 7 км; 13.30-17.00 – ул. Жорницкого 2-6; 14.00-15.30 — 203-й микрорайон 35, 36, 36/1, 4-8 стр; 09.00-17.00 — Светлый, Якутская, Мирнинская, Верхоянская, Халтурина, Артык, Ильменская, Лонгинова, Винокурова, П.Алексеева, Сергеляхское шоссе 5 км. ЯТЭЦ — отключение холодного водоснабжения: 14.00-16.00 — Октябрьская 27, 27/1, 27/1а, 27/2, 27/4, Ломоносова 102, 102/2; 09.30-12.00 — Рыдзинского 18/1, 18/2; — отключение горячего водоснабжения: 09.00-12.00 — 114 квартал: ул. Ойунского 4, 6, 6/1, 6/2, 6Г, 10, 12, 8, 8/1, 8/3, 8, 8/2, Петровского 32/2, 32, Октябрьская 23, 25, 23 квартал: Петровского 34, 36, Октябрьская 27/3 (Д/к «Ладушка» №104), 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/6, Ломоносова 102, 102/2; 09.00-12.00 – ул. Дзержинского 23, 25, 25/1, Лермонтова 20, 22, 22/1, Халтурина 2/1; — отключение теплоснабжения: 09.30-12.00 – ул. Рыдзинского 18/1, 18/2; 09.30-12.00 – ул. Б.Чижика 31/4, Б.Марлинского 32/1, Кальвица 2, 6/1. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 09.00-11.00 – ул. Кирсанова 13/1, 11/1; 08.00-12.00 – ул. Кочнева 63, 66, 68, 70. АО «Теплоэнергия» — отключение горячей воды: 10.00-12.00 – ул. Кулаковского 6/1, 4/1, 4/2, 4, Чернышевского 22/1, 22/2, 22/3; — отключение теплоснабжения: 14.00-15.00 – ул. К.Алексеева 6/2.

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

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