Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 26 мая

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 26 мая (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение холодной воды:

09.00 — 12.00 – 136 квартал: ул. Петра Алексеева 16, 14, 8, 8/1, 8/2, 10, 12/1, 12/2, 14/1, ул. Пояркова 10, 10/1 (д/к «Подснежник» № 11), 12, 4, 8, 8/1, 8/2 (школа № 23), 6, ул. Лермонтова 25, 25/1 (д/к № 86 «Колокольчик»), 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/3, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 33, 33/1, 31, 31/1, 31/2, 31/5, ул. Дзержинского 13/3, 13/1, 51 квартал: ул. Дзержинского 1, 3, 3/1, 5 (ДЮСШ №1), 7, 7/1, 9, 9/1 (д/к № 82 «Мичээр»), д/к № 79 «Лучик», ул. Петра Алексеева 2/5, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 6/2, ул. Пояркова 9, 7, 7/1, 5, 3, 3/1;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00 — 10.30 – СОТ Березка 1/21;

09.00 — 12.00 – Покровский тракт 7 км., ул. Октябрьская 18, 20;

09.00 — 17.00 – ул. Каландаришвили 45, Хатын-Юряхское шоссе 7 км. 31/1-31/8, Окружная дорога 40, пер. Базовый 63, 65/2, 69, Покровский тракт 7 км. 11-19, 8 км., СОТ Виктория 4/1, 5/2, квартал «Холбос» 5, 6, Новосайсарская 4/5-13, Билибина 19/18 б — 21/2а, 41/1-47/9, Автодорожная 26 г, ДСК Дружба 2, Сергеляхское шоссе 7 км. 20/5, 28/12, 32/5;

09.00 — 20.00 – пер. Светлый, пер. Сандал, ул. Космонавтов 16-27, Окружная дорога 21-35/3, Петра Алексеева 74-89, Котенко 3-37, Егорова 20-22/1, Феликса Кона 4-56, Асямова 1-14, Ногина 6-19, детсад №14 ул. Котенко 1 (ООО Феникс), психиатрическая больница ул. Котенко 14, детский туберкулезно-костный санаторий ул. Петра Алексеева 85, детский тубсанаторий, ул. Петра Алексеева 95, главный корпус ЯНИИТ ул. Петра Алексеева 93 (ввод 1 и ввод 2), Семена Данилова с 1 по 30, Пионерская с 37 по 43/1, Космонавтов с 1 по 8, детский сад № 30, школа №27, котельная 3 квартала, котельная 4 квартал АО «Теплоэнергия», Пионерская с 40/1 по 52/1, Якутская с 14 по 69 с дробями, Космонавтов с 9 по 15 с дробями, Пионерская с 30 по 40/1, Якутская с 55 по 63/1, Дом интернат для престарелых ул. Якутская 8, Космонавтов с 16 по 27, Окружная дорога, детская туберкулезная больница, дезинфекционное отделение, Курнатовского, Дачная, Пилотов, Газовиков, Автострада 50 лет Октября, 1-я Набережная, 2-я Набережная, 3-я Набережная, Белое Озеро, Хатын-Юряхское шоссе (частный сектор), Маганский тракт 2 км., освещение школы № 32 (МУП «Горсвет»), школа №32, детский сад №13, ул.1 Набережная, ул. 2 Набережная, ул. 3 Набережная котельная, котельная базы «Стройиндустрия» ул. Авиаторов, дачи Дома ребенка (Маганский тракт), д/с №87, № 91, профилакторий «Алаас», Белое Озеро, Хатын-Юряхское шоссе 6-7 км., ул. Сибирская, Таежная, пер. Георгиевский, обзорный локатор аэропорта;

09.30 — 12.00 – ул. Кальвица 2, 4, ул. Богдана Чижика 29/1- 33, ул. Полины Осипенко 1а-17, ул. Леваневского 1-32, ул. Василия Манчаары 1-32, ул. Стояновича 1-25, ул. Бестужева-Марлинского 27/2-56, ул. Дзержинского 5/2а, 60/2, 58/6г, ул. Кирсановой 1, 2, 6;

09.30 — 16.00 – ул. Петра Алексеева 70/1;

09.30 — 16.30 – ул. Чайковского с 1 по 69, Бекетова с 1 по 11, Вилюйский тракт 3 км.;

10.30 — 12.00 – ул. Кырдал 15, Птицевод 17/17, 21/10, пер. Отважный;

13.30 — 17.00 – Борисовка 1 с 7 по 32;

14.00 — 15.30 – ул. Ивана Крафта 8/7;

14.00 — 17.00 – ул. Билибина 10-50;

15.30 — 17.00 – ул. Сайсары 24/4, 25, Птицевод 1/6, 1/8, 3, 3/9;

АО «Теплоэнергия»

— отключение горячей воды:

11.00 — 13.00 – ул. Есенина 21, 21/1, 21/2, 21/3;

— отключение холодной воды:

11.00 — 13.00 – ул. Есенина 21, 21/1, 21/2, 21/3;

УГРС АО «Сахатранснефтегаз»

— отключение газоснабжения:

08.30 — 12.00 – ул. Чкалова 18, 18/1, ул. Строда 34, 50 лет Советской Армии;

09.00 — 19.00 – ул. Ойунского 89, 16, ул. Каландаришвили 32, 9/1, 7, 7/1.